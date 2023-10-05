《國際經濟》美元拉回 分析師：後市看漲

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】在美國周五發布關鍵的非農就業報告之前，周三美元兌其他主要貨幣下跌，但策略師表示，這可能只是暫時拉回。

周三有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示美國9月民間就業增加8.9萬人，遠低於8月份的增加18萬人和市場預期的增加15萬人，並創下2021年1月以來最小增幅。

就業數據意外疲弱，緩解了聯準會利率可能升更高、高更久的擔憂，周三美元與美國公債殖利率回落。彭博社美元指數在周三觸及10個月高點後，連跌第2天。

澳洲國民銀行策略師Rodrigo Catril表示，我們認為在明天發布非農就業報告與其他就業數據之前，市場將稍作喘息。如果就業數據再度報喜，帶動美元和美國10年期債息測試近期高點，我們並不會感到意外。

過去6個月來，美元兌G10其他成員國貨幣全面走強，其中以日圓和紐西蘭元兌美元貶最多。由於美元飆升、本幣持續走貶可能加劇國內通膨壓力，日本和韓國當局一直試圖提振本幣。

Brown Brothers Harriman & Co全球貨幣策略部門主管Win Thin出具報告指出，撇除可能出手干預的雜音，基本面上根本沒有任何變化，我們認為沒有理由相信美元的上漲趨勢已經結束，本周美元走軟和上周一樣，基本上就是一種修正。

根據彭博社所做的預測調查，受訪經濟學家預估美國9月非農就業增加17萬人，較8月份的新增18.7萬人減少。美國經濟成長放緩的跡象可能帶動美國公債殖利率下滑，並使美元進一步走升受阻。

但麥格理（Macquarie Group Ltd.）貨幣與利率策略師Gareth Berry表示，在聯準會於2024年開始降息以提振放緩的經濟之前，美元兌「幾乎所有貨幣」到今年底前都可能走高。美國的經濟成長表現出色，未來幾個月美元將繼續走強，但我們預期在聯準會率先降息下，美元將在2024年遭到大舉拋售。