2023 SDIA Award前瞻顯示大賞 元太獲雙料金獎肯定

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元太宣布，以E Ink Spectra 6彩色電子紙技術與E Ink Kaleido 3彩色印刷電子紙技術獲得由智慧顯示產業跨域合作聯盟（Smart Display Industrial Alliance, SDIA）頒發的「2023 SDIA Award-前瞻顯示大賞」兩項金質獎。

元太董事長李政昊說，謝謝SDIA帶領台灣的顯示產業走進多元的應用場域，得以讓電子紙技術更接近大眾的生活。

此次獲獎技術之一的E Ink Spectra 6是今年初發布的全彩電子紙技術，它提供了反射式顯示器前所未有的色彩飽和度和鮮豔度，並且能夠媲美當今市場上最先進的紙質彩色列印機相同色彩效果。該技術目標在為所有紙質海報看板提供彷彿如印刷品質的替代品，包括POP展示、看板，和海報，以及其他店內廣告。並且強化了顏色光譜及先進的彩色成像演算法，可提供全彩顯示以增進商品廣告和行銷效果。E Ink Spectra 6提供多種顯示尺寸供選擇，讓客戶根據不同的應用場景挑選擇合適的尺寸大小，預計於2024年量產上市。

另一項獲獎的技術E Ink Kaleido 3則是以彩色印刷式電子紙技術（Print Color ePaper technology）為基礎，運用RGB色彩顯示原理，讓黑白的電子紙薄膜呈現溫潤的彩色顯示表現，具有4,096色，能顯示鮮明彩色圖像資訊與清晰的文字顯示效果，提供舒適不刺眼的彩色數位內容觀看體驗，顯示效果接近於彩色印刷的紙質看板。E Ink Kaleido 3在既有黑白電子紙的架構上升級，生產上合作夥伴無須大幅度更改生產流程，因而催生電子書彩色化更加普及。