連二紅! 新台幣續升6.4分 收復32.2元價位

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國慶行情來了？美國9月有「小非農」之稱的ADP小非農報告顯示就業降溫，美國10年期公債殖利率應聲滑落，美股強彈帶動台股翻揚，新台幣兌美元開盤即走升，早盤一舉收復32.2元價位，終場收在32.261元、升值6.4分，匯價連二個交易日收紅，總成交量15.25億美元。

匯銀主管指出，美國9月ADP數據不佳，僅小幅增加8.9萬人、遠低於市場估值，僅小幅增加8.9萬人、遠低於市場估值，為2.5年來最低增幅，反映先前過熱的勞動市場似乎有降溫跡象，國際美元小幅回檔，新台幣匯價相對走升，但外資維持小幅匯出，預料近期匯市先走入盤整格局。

根據央行統計，美元指數回檔0.21％，主要亞幣大多升值，尤其韓元大幅反彈0.96％最強勢，其次為新台幣升值0.2％、星幣則小升0.07％，日圓則回貶0.13％，人民幣則仍在休市。

匯銀主管表示，早盤反映ADP數據，美元走弱、新台幣等主要幣別均回升，進出口商雖有進場拋補，但買賣力道大致互相抵銷，而外資仍是偏匯出，央行全日持續進場防守，盤中最高升抵32.25元，午後外資匯出略為擴大，央行加強力道調節，穩住新台幣匯價，終場新台幣順利收復32.2元價位。

匯銀主管認為，台灣進入國慶連假前，市場先緊盯周五美國就業數據，且考量央行近期調節很積極，預料匯市先進入盤整格局，不會像中面貶那麼快，不過，美元指數仍是相對強勢，「整個趨勢沒有改變」，非美貨幣緩貶方向不變，新台幣預估短線在32.43元下方整理。

後市來看，匯銀主管分析，美國經濟數據亮眼，支撐國際美元走強，以此角度來看，新台幣要扭轉當前貶值趨勢時候未到，美債殖利率仍有吸引力，外資熱錢不回流，恐要要等到正式降息，或是更多訊息確認會降息，新台幣及主要亞幣才有可能反彈。