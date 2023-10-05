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兩大吃到飽品牌強推雙十節優惠 桃園民眾新選擇

  • 工商時報 陳又嘉
青青格麗絲莊園港點百匯推出「葡式戰斧豬排免費吃」。圖／業者提供
青青格麗絲莊園港點百匯推出「葡式戰斧豬排免費吃」。圖／業者提供

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迎接雙十國慶連假，除了到台中觀賞國慶煙火以外，在颱風來襲的連假時刻，更需要大快朵頤，有兩家桃園南崁近期最火的吃到飽餐廳，歡迎桃園民眾前來品嘗。

因應雙十節來臨，「穿越 Pass Through 川粵百匯」開心享用6道全新大菜，國慶最低只要10元。在10月的三個「雙十」日，也就是10月10日、20日與30日這3天，將於該日午餐、下午茶、晚餐，每次抽出2組桌號，幸運獲選者只要於Google寫下評論，每名成人即可用最低10元至30元優惠痛快吃到飽。另外，自10月6日起將推出6道全新川菜菜色，包括陳麻婆豆腐、火爆雞軟骨、五更腸血旺、梅汁三弄雞、酸湯灼肥牛、酒釀蝦仁嫩蛋等經典又創新美味料理，讓饕客們選擇更多、吃得更加滿足

穿越的港點蒸籠是消費者必點品項。圖／業者提供
穿越的港點蒸籠是消費者必點品項。圖／業者提供

位於桃園蘆竹的青青格麗絲莊園，為迎接雙十國慶四天連假，大手筆推出「國慶月」優惠，凡於10月1日至10月31日期間，穿著紅、白、藍色衣服或配件到店用餐，並拍照打卡，即可免費獲得「葡式戰斧豬排」乙份。主廚獨具匠心研製出異國風味的「葡式戰斧豬排」，以葡式咖哩搭配上濃郁椰奶，烹煮厚實口感的里肌肉，加上豬肋排的豐富油脂，一口咬下絕對能感受到肥嫩的肉香與邪惡肉汁。醬汁與肉質的完美融合，絕對是肉控的必吃之選。

青青格麗絲莊園不只有港點吃到飽，婚宴場地更是深受新人喜愛。圖／業者提供
青青格麗絲莊園不只有港點吃到飽，婚宴場地更是深受新人喜愛。圖／業者提供

穿越 Pass Through 川粵百匯地址: 桃園市蘆竹區南竹路二段156-2號、電話:(03)321-2293。

營業時間：11:30-14:00 、14:30-16:30、17:30-21:30

青青格麗絲莊園-港點百匯地址：桃園市蘆竹區南崁路46號、電話：(03)222-8777。

營業時間：午餐 11:30 ~ 14:00（供餐至13:45）晚餐 17:30 ~ 21:00（供餐至20:45）

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