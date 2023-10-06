工商時報攜手致理科大 打造信託的「多元宇宙」

因應社會高齡化、少子化趨勢，防患未然的危機意識及養老意識的提升，用信託資產養老蔚為風氣，銀行特別設計了多種信託商品，提供民眾可以用來照顧自己或是心愛的他人。今年舉辦第二屆【信託有愛 徵影活動】特邀大專院校青年學子參與及了解「信託」是一般家庭也值得好好認識的財務工具！9月25日執行委員會前往致理科技大學多媒體設計系進行徵件活動介紹，並邀請第一銀行與臺灣銀行業師針對策略單向同學講解，現場氛圍熱絡同學都非常專心聽講。

致理科技大學多媒體設計系主任陳世倫曾任職廣告設計業並創立廣告公司，實務經驗超過25年，曾獲行政院電視廣告金鐘獎及時報廣告金像獎全場大獎等，影視方面正是拿手主題，於去年與學生包辦諸多獎項，今年對於活動依舊大力支持，並期望學生們再接再厲超越學長姐們的成績。執行委員會先以去年2022兩支金質獎影片介紹影片拍攝的架構和信託的基本概念，讓同學們對最終成果先有簡單的理解，接著講解「策略單」的基礎架構與提醒同學們可以依照創意發揮，不必局限於案例故事的內容，最後透過瀏覽今年【信託有愛 徵影活動】官方網站加深同學們對於徵件辦法和相關時程的印象。

第一銀行業師林又全首先提到信託其實跟生活息息相關，像是同學們常常用到的悠遊卡或是iCASH卡都是信託的一種應用，民眾存入悠遊卡的錢會被放到銀行的信託專戶，當刷卡時再從專戶中提領，最重要的是若銀行倒閉也不用擔心錢拿不回來，這過程也點出了信託的三位角色---「委託人、受託人、受益人」，民眾(委託人)將錢儲值到悠遊卡中，而這些錢會轉到銀行(受託人)的信託專戶中，當需要使用時民眾則直接刷卡付款(受益人)，當委託人與受益人相同是「自益信託」，不相同則是「他益信託」，最後提醒同學有任何問題都可以直接聯繫業師，期望共同創造創新影片。

臺灣銀行業師施東昕延續信託基礎概念，介紹信託的四大好處，包括委託公正第三方銀行擔任受託人、資產專款專用避免被第三人覬覦、提早規劃避免憾事發生時措手不及和最後能夠指定信託監察人替信託財產把關。接著透過兩個實際案例故事讓同學了解「安養信託」不僅能夠保障高齡者或身障者的財產，還能降低照顧者的身心負擔，對於老老照護的時代可謂是救命稻草。

【2023信託有愛徵影活動】邀請青年學子參與，拍攝三分鐘內的小短片，不僅免報名費，且設置豐厚的獎勵與信託業師合作模式，鼓勵學子踴躍參與。徵影活動不限個人或團體報名參加，凡通過初審的影片都能參加線上人氣票選活動，就有機會讓影片曝光在其他網路平臺上，歡迎各大專院校青年學子報名參加，給自己一個跨界、跨系學習的合作機會。報名於11月13日截止，詳情可洽活動官網 【https://event.ctee.com.tw/27063】。