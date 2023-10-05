《鋼鐵股》3產業轉佳 春源營運向上

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【時報記者葉時安台北報導】春源(2010)周四於證交所召開法說會，春源總經理暨發言人洪士民表示，三大產業往好的方向走，推動營運向上。法人預估，雖然今年第四季會好轉，但不會大幅攀升，不過公司在手訂單得宜，量能看達一年，預估明年第二季起受到景氣帶動下，提升營運、出貨表現。

春源洪總經理提到，大環境經濟、通膨、戰爭影響持續，但下半年狀況可望持續好轉，台灣出口跌幅逐步趨緩，帶動製造業表現而進而推動用鋼需求，如汽車、機械、營運鋼構之三大產業，下半年起往好的方向走，春源營運向上。

春源進一步分析，雖然政府祭出打房政策，但利空狀況逐步消退，台灣移轉棟數回升，整體用鋼情況平穩；機械、工具機也已逐步從谷底復甦；至於汽車，交車數提升，狀況更是相對樂觀。

展望明年營運，法人預估，今年第四季雖然會好轉，但不會大幅攀升，而明年狀況往好處走，但仍留意大環境如通膨、中美對峙的AI晶片管制是否影響機械設備建置、俄烏戰爭和解時間點，不過春源在手訂單量能達一年，預估明年第二季起受到景氣帶動下，提升營運、出貨表現。

春源產品別銷售量分析，鋼板占58.4%最大宗、營建鋼結構占22.1%、特殊鋼品占8.5%、特殊鋼帶板占5.1%、矽鋼材4.1%、倉儲設備1.4%、型鋼0.4%。

春源上半年內外銷量分布，台灣內銷占97%、東南亞占1.8%、其他占0.7%、大陸占0.5%。