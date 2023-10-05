寶吉祥歌之饗宴8演唱會 10／28熱力登場

歌手SAYA張惠春繼今年四月「歌之饗宴7-卿親歌聲演唱會」後，再度與寶吉祥集團合作，將於28號、29號攜手陽光男聲郭忠祐及億萬歌姬林芯儀在台北國際會議中心演出「歌之饗宴8-破繭而出SAYA張惠春演唱會」。歌手們5日出席宣傳記者會，除感恩寶吉祥總裁邀約，也將呈現最完美的表演，回報歌迷的熱情支持，門票已於年代售票系統熱烈發售!

SAYA張惠春出道二十七年，1996年因擔任胞姊天后張惠妹合音，並陸續參與其MV拍攝而在歌壇嶄露頭角，後來與表妹RAYA組成女子團體「阿妹妹」，推出三張專輯奠定歌壇地位，因此被IFPI認證為「台灣女子團體唱片銷售量最高紀錄保持人」，後來更跨足戲劇，憑著精湛演技，獲得金鐘獎戲劇節目女配角獎。從「阿妹妹」一路走進家庭為人母，本來以商演為主的她，今年不僅以「歌之饗宴7-卿親歌聲演唱會」再次站上大型售票演唱會的舞台，更找回喜歡唱歌的初衷，SAYA張惠春感謝寶吉祥集團再度邀約，讓她「破繭而出」，歌唱事業得以再進階!SAYA張惠春將帶來成名作《想念你的歌》與一連串耳熟能詳的老歌，包括八0年代男神經典曲目《心的方向》、《你怎麼捨得我難過》、《特別的愛給特別的你》以及快歌《眉飛色舞》，引領歌迷回味青春浪漫的歲月。

陽光男聲郭忠祐則會帶來多首暖男情歌。郭忠祐表示，這是他第四次獲邀參加歌之饗宴系列演唱會，非常感謝寶吉祥集團及總裁的賞識，目前已全心投入演唱會準備工作，期許自己展現更精進的舞台實力以回饋歌迷的愛護。首度與寶吉祥集團合作的林芯儀，自中視歌唱選秀比賽第三屆《超級星光大道》中發跡，2013年因演唱美國迪士尼著名動畫電影《冰雪奇緣》主題曲《Let It Go》的台灣中文版《放開手》獲得廣大歌迷關注，隔年則是演唱九把刀監製的新電影《等一個人咖啡》的女主角之歌《等一個人》，由於Youtube超過八千萬人次觀看，榮登Youtube2014年華語歌曲點閱率排行榜第3名，林芯儀因此被封為「億萬歌姬」。在這次演唱會中，林芯儀將準備一連串動聽好歌，以勁歌熱舞及快慢交織的曲目，帶給歌迷難忘的音樂盛宴。