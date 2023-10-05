外資連三月出逃4,448億 金管會喊免驚

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金管會5日最新公布外資9月淨匯出32.75億美元，若加計7、8月的淨匯出，已連續三個月都呈現淨匯出、累計淨匯出達137.855億美元，若以9月底匯率32.268元計已出逃4,448億元。證期局副局長黃厚銘5日指出，外資雖然連三月淨匯出，但今年前九月還是呈現淨匯入，代表外資對台股還是有信心的，且台股基本面良好，投資人不必過於憂心。

證期局統計，9月外資匯出32.75億美元、賣超台股新台幣1,680.34億元，黃厚銘分析，主要是因為美國利率維持高檔、美公債殖利率急速攀升、美元指數走揚，造成新興市場資金外流。

但就今年前九月來看，外資仍是呈現淨匯入105.56億美元、對台股累計賣超770.3億元。為何外資對台股賣超、資金卻淨匯入兩者不同調，黃厚銘分析，這代表外資對台股還是有信心，對台股雖暫時先賣出，但資金仍留在國內。

據證期局統計，近三個月外資連續出逃，7月外資（含陸資）淨匯出47.018億美元、8月淨匯出58.087億美元、9月淨匯出32.75億美元，連三月淨匯出累計已達到137.855億美元，以9月底的台幣匯率32.268元來看，折合新台幣約4,448.3億元左右。

黃厚銘分析，外資連續三個月淨匯出，但規模有在縮小，且觀察外資還是要看長期，今年前九月外資還是淨匯入，對台股仍相當有信心。

黃厚銘指出，台股目前基本面良好，本益比只有18.09倍、台股殖利率在全球排前段班、現金殖利率3.64％、加計股票股利殖利率達3.74％，基本面相當良好，且9月台股變動情況在亞股中僅次日本，勝過韓股、星股、上海股市等。