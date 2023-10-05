河南音樂節露營區財物失竊 中原迷笛回應：不怕事只怕「地域黑」

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連日來，河南南陽中原迷笛音樂節露營區財物失竊消息持續引發關注。中原迷笛5日發文回應此事，稱「截至目前，當地警方共接到報案73起，落實被盜案件65起」，不僅如此，經過公安機關的積極偵辦，現已抓獲拘留了一些盜竊者，追回部分財物。其還備註，在目前公安所接到的報警中，沒有發現個別網民所傳的丟失幾十萬財物的情況。

九派新聞報導，有網友稱，該迷笛的回復言辭有些粗魯，工作人員笑著回復：「這符合迷笛的風格，迷笛就是敢做事、不怕事」。他們不能接受的是，現在這件事在網上發酵成「地域黑」。

中原迷笛音樂節9月29日至10月2日在河南南陽市臥龍區「綠野獨白」現場演唱。演出結束後，有人反映財物在音樂節露營區失竊。

海報新聞報導，丟失財物有露營帳篷、睡袋、露營車、手機、平板電腦、銀行卡、現金等。當地警方介入掌握部分盜竊人員照片及視訊資料。

迷笛在10月5日的微博中稱，前天，網民陳某（已被抓獲）違規發布「活動已結束要清理現場」的不實資訊，引發附近村民趁亂下手，出現多起露營區財物被盜的案件。「南陽市區兩級政府也會聯合迷笛方盡力挽回樂迷的損失。」

對於本次中原迷笛音樂節，迷笛在微博中也提到，他們4天共接待樂迷15萬人次，「南陽市民也自發組織4萬人的志願者隊伍為樂迷們服務」。

九派新聞報導，在迷笛音樂節舉行期間，不少網友發視訊記錄了他們在南陽感受到的熱情，比如不少南陽市民自發免費接送樂迷、免費送礦泉水等。

迷笛在文末表示，針對有個別組織機構通過網路故意放大抹黑南陽與迷笛，甚至花錢購買熱搜煽風點火的行為，中原迷笛音樂節組委會將保留追究其法律責任的權利。

九派新聞報導，迷笛工作人員羌先生說，微博中提到「當地警方共接到報案73起，落實被盜案件65起」，尚未落實的幾起是因為尚未形成證據鏈，還在調查中。丟失財物的樂迷可聯繫迷笛方，他們會將追回的財物寄給粉絲，並贈送一些迷笛相關的產品。

羌先生還提到，這次中原迷笛音樂節，大家付出了許多，也創造了迷笛有史以來人最多的一次紀錄。表示南陽人很熱情，這次音樂節現場氛圍也很好，「下了幾天的雨，場地狀況堪憂，但是大家並沒有說場地不行」。現在這件事在網上發酵成「地域黑」，是他們所不能接受的。

「陳某發布了不實資訊之後，附近的村民和路人可能就想過來撿個漏，有些人就想撿幾個礦泉水瓶。在這個過程中，有幾個違法分子看到了高價值的產品。」

他表示，事實並沒有網上傳的「有人丟失了幾十萬」那麼誇張，而且他們十分不希望「因為一小撮違法犯罪分子，把我們這麼多天、這麼好的呈現毀於一旦。」

通過這件事，迷笛也對自己進行了審視，以後會加強音樂節現場的安保措施，加強巡邏以及提醒樂迷注意財產安全。

有網友稱該迷笛的回復言辭有些粗魯，羌先生笑著表示「這符合迷笛的風格，迷笛就是敢做事、不怕事」。

九派新聞報導，事實上當地警方為了本次活動也付出很多，投入大量警力等，防止出現突發情況。

據南陽市公安局2日發布資訊「現場設立了8個報警救助點，為樂迷提供各類便民服務，音樂節期間，現場執勤員警，共接受求助170餘次，全心全意做好群眾的貼心人。」

迷笛音樂節（Midi Festival）是有「中國搖滾音樂的黃埔軍校」之稱的北京迷笛音樂學校2000年4月30日至5月1日，在迷笛位於海澱區簡陋的校園創造的中國第一個搖滾音樂節。30年來在大陸舉辦了47屆， 2023年是迷笛學校建校30周年，9月29日至10月2日在河南省南陽市臥龍區綠野獨白舉辦中原迷笛音樂節。