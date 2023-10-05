SAS台灣聯手貿聯集團 協助台灣製造業迎接數位轉型新契機

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SAS 近期與跨足北美、歐洲和亞洲線束大廠貿聯集團攜手合作，以數據分析和人工智慧的力量提升製造業商品良率及品質，加速交貨速度和提高生產力。近年外部市場挑戰與變革不斷考驗台灣製造業者的營運智慧與數位韌性，另一方面生成式AI掀起AI平民化風潮，也讓AI逐步進入百工各業。

面對此趨勢，SAS 台灣總經理陳愷新分享：「不論是來自客戶需求，或內部二代接班希望帶來新的改變，相較5至10年前，製造業正在積極追求進步與成長，因此如何透過 AI 極大化商業價值，則考驗領導者資源配置的智慧。」

帶領 SAS 台灣過去十年新軟體收入成長十倍，製造業領域績效更是SAS全球領頭羊的陳愷新表示，處於現今變動市場中取得優勢，企業不僅必須回應客戶訂單，還需更深入利用人工智慧來分析市場、強化生產庫存管理、預測客戶未來需求，以提供更卓越的客戶體驗。

他強調，善用 AI 將是製造業增進產線生產效率、提升產品良率、做到預防性維修的升級方向，在數位轉型步伐走得比較前面的製造業，已認知到 IT 能為 OT 帶來的價值，並逐步透過 AI 與 IT 數據輔佐 OT 營運，打造高效且彈性的生產模式，其中貿聯集團正是這樣一家企業。

SAS 在數據分析領域經營多年，觀察台灣製造業的製程皆相當複雜，牽涉到機台維護與庫存物料控管，還要確保每個製程上的各種數據皆能被有效蒐集，並從海量數據中找到正確的數據集即時分析及洞察。當製造業者嘗試導入AI 與數據分析時，內部常使用PoC專案方式先行，但在透過開源工具測試概念便將試驗結果部署到實際業務過程中，卻常發現成果無法套用到業務場景，或開發與業務單位在流程上無法完整串接的狀況。為了避免此情形，SAS 將技術演算法與營運數據皆放在同一個平台管理，同時協助企業找到適合分析模型並提供日常維運，藉此徹底釋放製造業的海量數據資料價值。

陳愷新強調，企業成功導入AI不僅在於技術，更在於長期維護和資料透明度，這同時也是SAS提倡「可信賴 AI」的核心理念。他十分看好透過可信賴AI賦能的SAS平台可與台灣製造產業攜手邁向工業5.0，藉由即時分析製造業的海量資料來提升人機協作和追求永續發展，包括碳排、能耗管理在內的各面向。這不僅能提升企業價值，也為地球永續盡一份心力與責任。