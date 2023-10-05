大陸武漢光谷空軌開通 黃金周遇故障急停遭遊客砸毀車門

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《每日經濟新聞》5日綜合陸媒報導，中國首條開通營運的懸掛式單軌線路武漢光谷空軌旅遊線9月26日上午10時剛開通營運，10月2日下午5點便有乘坐武漢光谷空中軌道旅遊的乘客發布視訊稱：「武漢空軌，門被擠掉。」從視訊來看，有疑似門的物體搭在空軌和安全柵欄之間，很多旅客在月台等候。

有自稱是乘客的網友稱，「車廂裡前面有人故意按了急停，車就不走了，驅動系統斷電，也開不了門，才不過十多分鐘，就有兩個人砸玻璃門了，玻璃被砸時，前門已被工作人員從外向內打開，準備處置重啟，玻璃卻被『不懷好意』的人砸了……」

也有網友表示自己是被困人員之一被困了十多分鐘，已經出現頭暈缺氧，裡面有小孩子都流汗了，玻璃起霧，外面工作人員不開門，車廂裡有人砸玻璃，後面車門就開了，逃出來了。

另外還有乘客拍下了當時空軌上的臨時停車提示：「尊敬的各位乘客，終點站龍泉山。現在是臨時停車，請不要靠近車門，給您帶來不便，敬請原諒！」

據《南方都市報》報導，武漢光谷空軌旅遊線工作人員3日表示，確實有故障發生，但門不是被擠壞，而是被遊客弄壞。該工作人員表示，目前空軌已在正常營運，運行安全可以保證。

另據《瀟湘晨報》，10月3日上午，武漢光谷空軌旅遊線客服一工作人員表示2日下午的事情具體情況不是很清楚，「只聽說是有人砸了車廂玻璃。」目前受損車廂在維修，其他車廂可以正常運行，乘客可以正常購票乘坐。

值得注意的是，9月26日上午10時，武漢光谷空軌旅遊線剛剛開通營運，這也是中國首條開通營運的懸掛式單軌線路。

其規畫總長26.7公里，目前，開通一期工程，線路全長10.5公里，共設6個網站，分別為九峰山站、高新大道站、高新二路站、高新四路站、綜保區站、龍泉山站。該空軌可串聯兩端的九峰國家森林公園、龍泉山明楚王墓考古遺址公園等武漢著名旅遊景點。

空軌列車採用全自動無人駕駛模式運營，最高運行時速60公里，初期採用2節編組，最多能容納220餘人，同時可在2-3節車廂之間靈活編組，適應不同客流運輸需求。

票價方面，目前光谷空軌車票分為月票、單次票和單日票三種。其中，月票120元（人民幣，下同，約合新台幣528元），日均4元，一個月有效期內、每日乘坐不限次數；單次票和單日票，開通之日起、至此次國慶長假結束，統一為30元。