南州「海底世界」彩稻活動延至14、15日 鄉長：拍照打卡就送冰棒

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

原訂國慶連假亮相、要與大家相見歡的屏東南州鄉彩稻「海底世界」，因中颱小犬來襲影響，鄉公所決定將活動延期至14、15日，鄉長劉美吟表示，活動雖延期，但內容精采度不變，遊客只要前來拍照打卡就送冰棒，現場還有170攤創意美食市集，有吃有玩又有拿！

2015年神農獎得主林清源在屏東南州鄉種出LINE人氣貼圖彩稻，驚豔眾人，隨後彩稻田成了屏東熱帶農業博覽會的金字招牌，風靡全國，8年後，縣府與南州鄉公所合作，攜手以「海底世界」為主題將彩稻插回南州糖廠，預計國慶連假與大家見面，同時也期盼屏東彩稻依不同地域發展出獨特性。

不料，國慶連假未到先遭中颱小犬攪局，公所考量颱風後續影響，決定將活動延期至14、15日。

鄉長劉美吟指出，活動雖延期，但內容精采度不變，遊客只要前來拍照打卡就送冰棒，現場還有有獎徵答、親子手作DIY、寫生比賽、得獎攝影作品展以及170攤的市集，市集有創意美食攤、農特產攤等，屆時一定讓大家有吃有玩又有拿，歡迎大家一同前來。

林清源說，這次彩稻的顏色有黑、黃、白、綠、紫紅等5種顏色，圖案是由3D轉圖種出，民眾只要站上看台就能欣賞到完整繽紛的「海底世界」，加上這次地點距離南州交流道很近、路寬好停車，相信可吸引大批人潮造訪。