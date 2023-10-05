會展產業與觀光相互融合 創造參山新觀光商機

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近年會展產業帶來驚人觀光經濟效益，交通部觀光署參山國家風景區管理處日前邀請會展產業代表深度走訪參山轄區，盼透過與業者交流發掘觀光新商機，未來藉由國際會議、企業獎勵旅遊、國際展覽等國際會展活動引入更多觀光人潮，推動參山處的觀光發展。

參山處3、4日邀請中華國際會議展覽協會榮譽理事長蘇成田及多家會展相關業者參訪，一行人先前往新竹峨眉湖遊湖、走訪祕境摘採柚子以及舊山線鐵道自行車，體驗竹竹苗觀光圈的慢時光，而後到中彰投觀光圈走訪霧峰林家宮保第大宅院，赴霧峰酒莊品嚐霧峰在地好酒以及到民間鄉參訪由二代返鄉青農打造的「炭呷人茶園」，感受台灣茶園、封茶的風韻滋味。

參山處長曹忠猷指出，會展產業順道觀光對於地區觀光的重要性不言可喻，不僅能帶動地方消費力，更重要的是增加地方就業與創造在地培養人才的產業鏈結能量。中部地區的會產產業觀光正在起步，過去精密機械產業園區都較小型，未來台中國際會展中心落成，將可為中彰投帶來更多觀光潮；而竹竹苗觀光圈鄰近台北，如何將台北會展的商務人士引流到竹竹苗也很重要。

中彰區域觀光聯盟總召柴俊林表示，參山地區地處中台灣，無論是在生態自然、在地文化資產、美食等都相當豐富，還有南庄花卉節、山谷燈光節、參山騎遊及鷹揚八卦等獨具特色的國際級觀光活動。彰化與台中本就具備許多百年經典景點，期待透過會展業者團給予更多意見回饋，讓參山隨著會展觀光的挹注，進一步帶動參山整體觀光的人次與產值，為在地業者創造另類觀光商機。