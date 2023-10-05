材料-KY第三季營收32.61億元 寫上市來新高

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材料-KY（4763） 因絲束和醋片需求持續強勁，加上新產挹注及持續調高售價，9月營收12.17億元，月增8％，年增199％；第三季營收32.61億元，創上市以來新高。前三季營收71.89億元，年增137％。

展望第四季，材料-KY認為，在貿易戰、地緣政治情勢變化，供應鏈已重新排序，絲束可望持續受惠；搭配大陸醋片內需市場持續升溫，營運成長持穩看好。因應絲束需求與營運成長，預計2025年完成30,000噸的醋片產能擴增。

材料-KY表示，因應市場需求，今年大舉展開擴產計畫，絲束廠年設計總產能已分別3月及4月如期完成8,000噸及9,000噸擴增，擴增後年設計總產能為37,000噸；醋片廠也於2023年6月完成5,000噸醋片產能擴增，擴增後年設計總產能為35,000噸。

在新產擴充、需求價量提振發揮，材料-KY前三季絲束營收比從去年63％提高至83％；醋片營收比則從去年32％縮減為16％；醋酐營收比從去年5％縮減為至1％。

為鞏固競爭優勢、強化營運發展能量，材料-KY除持續優化生產效率與擴大產能外，將以兩策略方向佈局，包括把握循環經濟的發展機會，持續增加投資研發綠色環保材料；另瞄準大陸醋酸纖維女裝面料需求及液晶顯示偏光片產能需求，擬建置醋酸纖維長絲及三醋酸纖維產能，增加多樣化產品。