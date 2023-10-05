台北星級飯店「異國美食博覽會」Buffet饗客 會員獨享85折好康

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旅遊潮復甦，到各國品嘗當地特色美食是許多人出國玩的重點項目。台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen 將世界各地的經典菜色搬上自助餐檯，近期全新推出「異國美食博覽會」主題新菜色，歐、美、亞洲多國的特色佳餚輪番上陣，讓民眾用一頓飯的時間，舌尖暢遊國境之間。每位成人最低1180元起，加入萬豪「旅享家」會員可享85折優惠。

MJ Kitchen廚藝團隊以國人趨之若鶩的旅遊勝地作為創意發想，精選各國獨具風情的特色美食，推出「異國美食博覽會」誘客，讓饕客免出國一次吃遍全球美味。洋溢熱情氣息的南歐料理吃得到「西班牙烤海鮮」，以火烤方式突顯蝦子、淡菜以及中卷等海鮮的鮮美海韻，加入大蒜、檸檬讓味道層次更清新鮮明；倡導慢活的義大利菜則選用頂級帕馬火腿搭配甘口甜美的切片哈密瓜，瓜果的清甜與豬肉鹹香完美中和；熱鍋菜餚則少不了勃根地紅酒牛、米蘭式燉羊膝等歐陸大菜，以及自助餐檯不可或缺的肉質鮮嫩多汁的美國肋眼牛排。

國人海外旅遊排行榜第1名的東北亞，可吃到號稱「街頭最強美食」的「東京咖哩炸豬排」，酥脆麵衣包裹豬里肌肉，淋上獨樹一格的日式甘口咖哩，豬排外酥內嫩，沾裹咖哩醬汁後更是別具風情；另有「廣島炸牡蠣」和「味噌生蠔蛤蜊湯」，前者鮮美牡蠣裹上特製麵衣，油炸至金黃酥脆，牡蠣柔嫩飽滿又鮮美；「味噌生蠔蛤蜊湯」改良傳統味噌湯，加入肥美生蠔與蛤蜊，湯頭甘甜，料豐味美。因應韓流「食」尚的「韓式蜂蜜洋釀炸雞」，將酥脆炸雞裹上充滿奶油及香蒜香氣的蜂蜜洋釀醬汁，正韓風味首選。

此外，東南亞酸甜香辣的風味也沒有缺席，饕客可飽嘗「星洲辣椒蟹」的酥脆香辣南洋風情，以及酸中帶甜、開胃爽口的「泰味檸檬魚」。特別的是廚藝團隊也準備了鮮見於自助餐廳的「雲南大薄片」，Q彈口感的豬頭皮汆燙後切成薄片，與特製的酸辣醬汁和香菜拌勻，酸辣鹹香一應俱全，風味獨特。

因應微涼秋日而推出「麻油龍膽石斑蛤蜊」，以麻油燴煮肉質細嫩的龍膽石斑，並加入蛤蜊增添鮮味，甘口暖心，還有象徵府城風情的「台南海鮮粥」也可吃到，鋪滿虱目魚肚等滿滿海鮮配料，將米粒細心熬製至吸飽海鮮鮮美湯汁而成的在地海鮮粥，彰顯南部豪爽風範。 ★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！