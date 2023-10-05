台灣與法國辦農業科學技術與淨零碳排國際研討會

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農業部與法國國家農業食品與環境研究院（INRAE）5日在台北舉辦「2023 年台法農業科學技術與淨零碳排特別講座國際研討會」，本次研討會以淨零碳排為主題，規劃「碳農業」專題演講，以及「動物科技」、「農業科技」與「動植物衛生」等三大農業科技議題，由台法學者專家將近150名進行分享與交流，法國INRAE副院長Dr. Jean-Francois Soussana特別率團來台與會，雙方期盼在發展氣候韌性農業相關科技方面加強合作，共同朝向農業減碳與永續發展目標邁進。

農業部表示，我國與法國國家農業研究院（INRA，INRAE前身）自1991年簽訂研究合作備忘錄後，雙方畜牧科技專家交流互訪密切。INRA於2020年擴大編制，改制成立INRAE，兩國農業主管機關於2021年10月第3屆台法農業合作會議中達成擴大合作領域的共識，除原有畜產科技外，也將合作範圍擴展至農業科技領域，並規劃在臺灣召開此次研討會，研商未來如何強化兩國在農業科技研究的合作。

本次研討會台法兩國專家將針對土壤固碳對減緩氣候變遷的貢獻、法國公平碳計畫案例、抗逆境育種相關技術、農業循環經濟低碳商業模式、環境變遷下的基因樣態、土壤資訊應用於生態系統評估與淨零碳排等講題進行深入交流，我國也介紹臺灣牛結節疹當前防治與預防措施，以及植物病蟲害監測與資訊管理技術。

農業部指出，副院長同時擔任歐盟及法國農業溫室氣體減排顧問，並主導歐盟碳農業及碳匯方法論的建構工作，期盼臺法兩國農業科研部門共同協力，為因應氣候變遷與確保農業發展做出實質貢獻。