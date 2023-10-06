COMPUTEX攜手One Tree Planted於亞馬遜植樹 以具體行動實踐永續發展

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「COMPUTEX 2024」將於明（2024）年6月4日至7日在台北南港1館及2館登場，針對聯合國永續發展目標（SDGs），將推出全新的「 ESG GO! 2.0版」活動，旨在展現對地球共榮共好的利他精神。

外貿協會表示，台北國際電腦展（COMPUTEX）作為全球最具影響力的數位科技盛會，長期關注全球綠色議題，致力於淨零碳排與永續發展倡議。今（2023）年展覽落幕後，COMPUTEX進一步與全球最大ESG非營利組織之一的One Tree Planted合作，在亞馬遜雨林種植6,000顆樹，成為該組織之商業合作夥伴，實踐COMPUTEX與地球共好之承諾。

今（2023）年COMPUTEX首次推出「ESG GO!」系列活動，獲得參展企業與參觀者熱烈回應，除了亞馬遜雨林種樹活動，還有舉辦COMPUTEX Forum－科技永續創新實踐論壇，邀請華碩、鎧俠、台達、Intel等企業分享，現場座無虛席。

為鼓勵更多企業參與永續發展，主辦單位於獲得RE100、道瓊永續發展指數、MSCI ESG指數等永續認證的參展企業攤位上，放置「ESG GO！」綠色插牌標章，包含華碩、宏碁、精英電腦、飛捷科技等共計19家廠商獲得此殊榮。

此外，COMPUTEX與Acer聯名發表「Earth Mission－21天永續生活習慣養成APP」，參展者和參展商可透過APP自行設定永續目標，並連續執行21天以養成ESG習慣，展覽期間該應用程式吸引來自68國、近3,000人次下載。

COMPUTEX 2024將持續實踐SDGs永續發展目標，歡迎參展商和參觀者踴躍參與，一同實現全人類更美好、更可持續的未來藍圖。欲獲取更多詳細訊息，請參考展覽官網（https://www.computextaipei.com.tw/）。