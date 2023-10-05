MINI SEASIDE EDITION限量珍藏 10月12日中午開放線上搶購

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

MINI敞篷車問世30週年紀念！原廠特推全新MINI Convertible 30週年紀念版Seaside Edition，以加勒比海藍色調演繹MINI Convertible自由氣息及專屬經典魅力。

MINI Seaside Edition係屬全球限量供應，MINI總代理汎德特向原廠爭取5台配額，全屬MINI Cooper S Convertible車型，建議售價213萬元。汎德預定10月12日中午12點開放線上搶購，以線上刷卡方式支付10萬元預付訂金，即可享有限量MINI Seaside Edition優先保留席次。歡迎MINI Fans鎖定MINI Taiwan Facebook粉絲專頁獲取第一手線上預訂資訊。

汎德預定10月12日中午12點開放線上搶購，以線上刷卡方式支付10萬元預付訂金，即可享有限量MINI Seaside Edition優先保留席次。

MINI Seaside Edition除精心配置Caribbean Aqua加勒比海藍色調外觀，仿古的白色車身腰線更於車側延伸，呈現優雅自在的對比。17吋Roulette Spoke雙色輪圈，行進間彷彿跳動的海浪，呼應著敞篷專屬極致暢快的駕馭體驗。而Seaside Edition專屬的3D列印鑰匙外蓋更以藍色調圖形波紋設計，正面凸顯30週年紀念徽飾、兩側則以SEASIDE與30 YEARS字樣交織，完美呈現自由與海的躍動氛圍，細膩的巧思彰顯了Seaside Edition的獨特身分。

近看Seaside Edition外觀，精湛的細節與設計巧思更為亮眼。別緻的30週年紀念徽飾，於外點綴於車輛前保險桿、車側方向燈飾板、專屬懸浮定軸輪蓋圈上；於內則置於絲絨腳踏墊上，讓車身與車室空間充滿夏日海洋氛圍。入座後，內裝飾板上的30 Years of Convertible低調詮釋Seaside Edition重要意義；Seaside Edition專屬的文字設計呈現出率性自在的氛圍，呈現在車側方向燈飾板上、迎賓門檻、Nappa真皮跑車方向盤與車尾上，為此特仕版增添獨特迷人標誌。