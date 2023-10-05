《貿易》台冷鏈物流拓銷新南向 獲馬國300萬美元商機

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【時報記者葉時安台北報導】為協助業者掌握新南向國家的冷鏈物流商機，由經濟部國際貿易署委託外貿協會籌組之「馬來西亞冷鏈物流商機拓銷團」於2023年10月1日至5日赴馬來西亞吉隆坡拓銷。本次拓銷團特別規畫在馬來西亞國際運籌暨交通展之展前，於吉隆坡舉辦一場「台灣智慧冷鏈物流研討會暨媒合洽談會」，11家台灣冷鏈物流廠商總計與86位買主完成134場次洽談，預期帶來310萬美元的商機。外貿協會將持續協助我冷鏈物流業者掌握新南向市場商機， 2024年已規畫前進越南及菲律賓。

馬來西亞交通部頒布「2019年至2030年國家交通運輸政策」，改善物流連貫性、配合電子商務發展及持續推動港口升級與擴建計畫，提高馬國生產力與競爭力，在基礎設施改善、貨運量增加及電子商務結構等成長因素推動下，馬國物流產業近年取得顯著發展，2023年馬來西亞為世界銀行物流績效指數排名第二高之東協國家，僅次於新加坡。

拓銷團活動在外貿協會吉隆坡台貿中心積極協助，以及透過冷鏈產業專家分享台灣冷鏈產業優勢領域產品、整合技術及服務下，吸引到馬來西亞武吉免登國際青年商會(JCI)、沙巴經濟發展和投資局(SEDIA) 、馬來西亞海空運知名品牌、首家獲得馬國冷鏈物流服務認證的東盟公司TYGC Sdn Bhd，以及馬國政府和地方當局合作成立的吉打州投資公司(IKB)前來參與。

本次參團的11家台灣冷鏈物流優質廠商，所屬冷鏈產業領域涵蓋壓縮機、保溫載具、車廂及冷庫設計製造、乾冰氣泡機、系統整合平台、園區規畫、海陸空物流及航空貨運總代理等一站式客戶服務及冷鏈解決方案產品。