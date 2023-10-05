港十一黃金周「旺丁不旺財」 專家：陸客消費力不及以往

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大陸中秋連十一黃金周假期即將進入尾聲，香港多家零售商表示，黃金周的確帶動人流顯著上升20％至30％，但生意額與平常的周末周日相若，其對零售市場的帶動作用已不復見。專家分析，黃金周「旺丁不旺財」的情況，反映大陸旅客的消費模式已改變，以「打卡」為主，消費為次，消費力不及以往。

香港《明報》報導，房地產服務和投資管理公司、財星世界500強企業「仲量聯行」香港商鋪部主管兼澳門總經理唐偉樂，近日與超過10家零售商傾談，包括香港超過10家來自珠寶金行、國際高檔品牌、餐飲、玩具店、精品店及化妝品店等品牌的業者。

上述零售商業者指出，黃金周的確帶動人流顯著上升20％至30％，但生意額與平常的周末周日相若，黃金周以往對零售市場的帶動作用已不復見，而香港4大購物旺區以尖沙嘴表現最優，營業額較平日增加。

唐偉樂稱，零售商原憧憬黃金周對業務有幫助，唯黃金周「旺丁不旺財」的局面，將令不少零售商對下一個消費旺季—農曆新年的業務也不抱太大期望，相信第4季零售商將放緩租鋪步伐，商鋪租金缺乏上升動力。他還指，儘管政府積極推廣夜經濟，但對普遍零售商及整體經濟未見有太大幫助，反而把商場及購物街的人流轉移至夜市。

唐偉樂另指，黃金周旺丁不旺財的情況反映大陸旅客的消費模式已改變，以「打卡」為主，消費為次，消費力不及以往，因此，政府宜借鑒鄰近城市舉辦大型國際活動，吸引高消費力及優質的旅客，始能帶動零售業及經濟。商場業主也要改變以租金為先的租賃策略，避免因租金高昂，令更多零售商及商鋪新概念流失的情況。