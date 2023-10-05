亞馬遜、微軟雲端太強勢 英啟動反壟斷調查

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電】英國的通訊單位在周四要求反壟斷監管機關，調查亞馬遜和微軟在英國雲端市場的主導情形。

英國通訊管理局（Ofcom）表示，已經找出英國企業難以使用多個雲端供應商的原因。

Ofcom說，亞馬遜的AWS和微軟兩家公司總共佔據了英國公共雲端基礎設施服務市場的7到8成。谷歌是最接近競爭性的公司，市佔率為5～10%。

Ofcom指出，英國市場競爭管理局（CMA）將進行一項獨立的調查，以判斷市場競爭是否受到不利的影響；以及如果出現這種情況，CMA是否該採取行動，或是建議其它單位採取行動。

亞馬遜表示，不同意Ofcom的調查結果，「Ofcom對於IT產業運作方式、提供的服務和折扣方式有根本的誤解」，亞馬遜發言人說：「任何毫無根據的干預，都可能對IT客戶和競爭造成意外損害」。

但亞馬遜也表示，將與CMA進行建設性的合作。

微軟表示，將致力於確保英國雲端產業維持創新和高度的競爭。微軟發言人說：「我們將與CMA進行建設性的接觸」。

Ofcom在數個月之前曾指出，由於兩家公司在市場的主導地位，對微軟和亞馬遜的做法感到擔憂。

英國企業曾告訴Ofcom，他們擔心自己在轉換到多個雲端供應商時，會遭遇到很大的困難。

Ofcom主任Fergal Farragher說，也因此，要求市場接受CMA的進一步檢查，確保企業客戶能繼續受惠於雲端服務。

CMA對此表示歡迎，認為許多企業依賴於雲端服務，因此在價值75億英鎊的市場中維持有效的競爭，是至關重要的。

除了英國，法國反壟斷當局也在注意該國雲端市場。歐盟的反壟斷機關也在審查微軟的雲端服務作法。

谷歌副總裁Amit Zavery說，Ofcom的說法顯示出，有必要建立一個不受供應商限制的開放性雲端市場。

「英國政府、企業和消費者希望能望輕鬆地在不同雲端平台之間切換，並選擇最符合他們的需求的服務」，Zavery補充說，谷歌將繼續允許該公司產品在任何的雲端平台上運行。