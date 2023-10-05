台灣美巡雙雄潘政琮、俞俊安 本周挑戰桑德森農場錦標賽

旅美好手潘政琮本週希望在桑德森農場錦標賽（Sanderson Farms Championship）挑戰冠軍頭銜。這場賽事的比賽場地是個快樂的獵場，讓他想起自己的主球場。這位美巡賽一勝球員曾經在這座位於密西西州傑克森市的鄉村俱樂部（The Country Club）兩度打進前12名。他期望能再創佳績，在聯邦快遞盃排行榜上更上層樓，力保住2024年美巡賽參賽資格。

「我喜愛鄉村俱樂部，這座球場和我的主場──休士頓的林地球場（Woodlands）──很類似。我喜歡這裡的果嶺，喜歡它的飛快速度，它的狀況是美巡賽最好的之一。我也喜歡開球時所看到的景象。」潘政琮在這場總獎金820萬的賽前說道，他今年是第五度參加這場比賽。

「粗草區很困難，把球開上球道至關重要。第二桿的要求相當高，因為你會想要留個上坡推桿或簡單的一切一推，而不是下坡推桿。這裡的果嶺速度可以快到13，下坡根本停不住。在這裡，聰明打球並讓球保持在比賽中非常重要，這很適合我的球風。」

31歲的潘政琮目前在聯邦快遞盃積分榜排名第120位。本週將舉行七場秋季賽的第二場，最終排名前125位的選手將保有他們的美巡參賽卡。在美巡征戰的六個賽季中，潘政琮只有一次在2020年跌出前125名外。而本賽季排名較低的原因，主要是他在賽季初因手腕受傷而缺席了五個月。「我知道自己很接近，正處於邊緣。」潘政琮說。「對我來說，每週我就是努力打進前20名，並給自己機會參與競爭，這就是我正在努力做的事情。我一直在練習我的開球（過去幾週）。我在納帕（飛塔錦標賽）中遇到了一些開球木桿的問題，但除此之外，我覺得我的球技很穩定，推桿也越來越好。」

「這對我來說是一趟瘋狂的旅程。我休息了五個月，我不確定回來後表現會如何。最初的幾場比賽我被淘汰，然後又兩度打進前五名，所以情況有點起起落落。我只想打得扎實且一致。」他渴望恢復2018年和2019年聯邦快遞盃第35名和第37名的狀態，同年他在皇家墨爾本（Royal Melbourne）舉行的總統盃首次進入國際隊。明年，加拿大的皇家蒙特婁球場（Royal Montreal）將主辦下一屆總統盃，潘政琮希望能在麥克威爾（Mike Weir）的球隊中取得一席之地。「我喜歡團隊競賽，2019年非常享受，我真的很想再次成為團隊的一員。週日我看了一些萊德盃比賽，很有趣。總是有戲劇性，這是它迷人之處。」他說。

另一位台灣好手俞俊安以聯邦快遞盃100名之姿進入桑德森農場錦標賽，排名比潘政琮好一點。他希望自己能擠進前60名，以獲得2024全新賽季季初兩場簽名賽事的入場券。「現在，我正努力進入前60名，這絕對是目標。每場比賽，我都試著盡力做到最好，爭取勝利。這就是我本週想做的事情。」俞俊安說。

和潘政琮一樣，他今年早些時候也因膝蓋手術而缺席了三個月。七月份，他在約翰迪爾菁英賽（John Deere Classic）以並列第六名的成績反彈，但在最近的兩場比賽中都未能晉級，其中包括第一場聯邦快遞盃秋季賽事──飛塔錦標賽。

「就是繼續磨練。我認為自己在飛塔打得不錯，但也遇到一些糟糕的情況。這場比賽感覺很好，過去幾週我一直努力訓練。我真的很喜歡這座高爾夫球場，果嶺總是完美的，快速而硬實。我認為這些果嶺是我能推得很好的類型，所以我很期待本週，希望能比去年打得更好。」2022年俞俊安在這裡並列第19名。