樺漢Q3、前三季營收 登同期新高

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工業電腦大廠樺漢（6414）5日公布9月營收107.8億元，月增8.7％，年減1.9％；累計第三季合併營收299.2億元，季增3.3％、年增2.6％；前三季合併營收達873.8億，年增16.5％，雙創歷史同期新高。

樺漢表示，從公司三大事業體第三季營收表現來看，比重分別為工控設計21％、品牌通路34％、系統整合45％，但從業績絕對金額年增率分別為 -13.5％、31.3％、-4.9％，雖第三季因去年同期有匈牙利布達佩斯工廠起步、墊高基期營收，以及部分智慧家居、資安整合等因終端市場需求進而放緩拉貨力道，使得整體營運成長表現受限。

不過，由於第三季來自於個體包含全資子公司、品牌通路的營運表現，仍持續為樺漢整體獲利績效迎來正面挹注，尤其在品牌通路受惠歐洲智慧城市、醫療與交通與軍工四大市場客戶，持續對集團在鐵路專用網絡 (RDN)、IIoT＋5G智慧製造解決方案等設備出貨暢旺，推升第三季業績仍能不受目前大環境不景氣影響，逆勢創下歷年同期新高成績。

展望後市，樺漢指出，雖景氣逆風所帶來不確定性風險，但公司透過多元多角化企業韌性，持續發揮整合平台的資源、優化業務接單結構、提升研發設計與生產技術與服務品質等效益，同步落實IPC 3.0轉型增值，聚焦智慧城市、智慧園區、智慧工廠、智慧建築、智慧能源、半導體等各市場擴大整體業務接單動。

此外，樺漢更積極推進「軟體＋軟硬方案訂閱式服務」訂單占整體之業績比重，從第三季單季「軟體＋軟硬方案訂閱式服務」占集團整體營收比重約9％～10％、較去年同期增加1～2個百分點來看，有助第三季獲利絕對金額績效上展現一定的支撐效果，並在股本膨脹15~20％的同時，有機會保持全年EPS穩健成長。