桃園護國宮【太子忠孝文化季】活動10／14起跑

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

十月到了有什麼盛事？雙十國慶旗海飄？不給糖就搗蛋萬聖節？不不不，您可千萬別錯過了由北台灣最大太子廟「桃園護國宮太子廟」所舉辦的桃園地區一年一度廟會盛事【太子忠孝文化季】，活動充滿了宗教信仰的莊嚴肅穆、獨腳太子坐釘椅的慈悲出巡，五營將軍與陣頭的浩大氣勢、萬頭鑽動的虔誠膜拜、躦轎腳的祈求平安….等，充滿了人情溫暖與安定心寧的力量；更甭說還有起駕時施放150米的壯闊煙火。在這光輝十月，還有什麼比參與【太子忠孝文化季】慶典盛會，更令人值得期待的呢？

10/14夜巡繞境起駕 太子爺主題曲全球首播

【太子忠孝文化季】今年適逢十周年，活動擴大規模將從10/14-10/18連續五天的夜巡暗訪遶境到10/22太子爺收契子活動。夜巡遶境足跡從廟宇主舞台踏到馬路小巷間，10/14起駕當天下午一點起，主舞台有人聲沸騰的舞台活動，卡司包括《寶島神很大》金鐘主持人柯大堡，大堡特別寫了一首獻給太子爺的主題曲，活動當天全球首播，非常好聽值得期待！另外受到全台廟會歡迎的歌手草爺、藝人黃露瑤，以及甜美可人的舞魅孃-藝心+糰糰兒，以及性感DJ糖糖半小時不斷電熱力播放音樂。四點夜巡正式起駕時將施放寬度達150米、破紀錄的煙火牆，氣勢磅礡令人嘆為觀止。

五天夜巡重點懶人包 全台首創廟體煙火秀

【太子忠孝文化季】年年都凝聚了不少全省信徒共襄盛舉，堪稱為當地年度大事。其中五天的夜巡暗訪是為了居民祈求風調雨順、國泰民安，路線共約數十公里，沿途拜訪多間宮廟與地方巷弄。護國宮獨有特色「獨腳太子」坐在釘椅上夜巡，沿途舉行路祭，協助大小路口、社區埤塘的好兄弟們安心前往下個世界，庇佑地方出入平安。

路線第一天從桃園護國宮國際路開始，一路到永安、中正、中華路，當天駐駕慈護宮，第二天從慈護宮開始，途經中華路、高城路最後到東泰街八德元聖宮駐駕。

第三天起駕後從永豐路、廣福路最後到大興路駐駕於北巡巡天壇。

第四天則走大興路跟介壽路的小巷弄間，接至長興路的霄裡玉元宮駐駕，最後一天路線則是走建國路轉中路街，最後回到桃園護國宮，護國宮將以精彩「全台首創以宮廟為主體煙火秀」長達五分鐘的壯觀煙火場面恭請聖駕回宮。民眾想選擇全程參與繞境或挑選其中一天路線都可以自由參加。

10/22開放認太子爺做義父

桃園護國宮太子廟在民國66年，由浪子回頭、鬼門關前走一遭的創辦人法道心師父所創立，從不起眼的民宅開始蛻變至今4500坪大殿，可說是北台灣最大的哪吒太子爺行宮，也是信眾相當重視的信仰重地。46年來神威顯赫、濟世救人的例子不斷。護國宮供奉主神為中壇元帥─哪吒三太子爺公，在今年太子爺公特別開放於10/22 上午10點舉辦「太子收契子活動」，有興趣認太子爺公為義父的民眾可千萬不要錯過。更多詳細內容請上：https://www.facebook.com/ty.hkk.tw/?locale=zh_TW