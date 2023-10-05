「小犬」17級風肆虐恆春半島多處停電 10所學校6日停課

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中颱小犬5日狂風肆虐恆春半島，滿州鄉還颳起17級陣風導致電桿倒一排，不少學校校舍也傳災情，屏縣府稍早表示，考量學生安全，滿州國中、滿州國小、永港國小、長樂國小、牡丹國中、牡丹國小、石門國小、高士國小（含高士國小牡林分校）、大平國小、山海國小等10所國中小6日停課；至於全縣6日是否停班停課，縣府預計晚間8時公布。

屏縣府表示，恆春半島多所學校校舍都有校樹倒塌、宿舍及風雨球場屋頂損壞、門窗玻璃破損等情形，目前有10所國中小或分校因尚未完成電力、電信及用水搶修，考量學生安全，6日停止上課，包括滿州國中、滿州國小、永港國小、長樂國小、牡丹國中、牡丹國小、石門國小、高士國小(含高士國小牡林分校)、大平國小、山海國小。

台電表示，因屏200縣道電桿倒塌40餘支，造成當地大停電，目前正全力搶修中，截至下午5時，屏東縣有1萬7411戶停電，當中恆春鎮7663戶、滿州鄉4180戶、牡丹鄉3048戶、車城鄉1965戶。

台電預計晚上電力能修復至永靖，其餘則將加派人力協助處理，此外，台水公司也將於台電復電後馬上派員協助復水，但地勢較高處復水會稍延後。至於民眾手機通訊部分，中華電信目前正清查行動基地台涵蓋範圍，配合台電修復電纜。