《國際產業》亞馬遜、微軟雲端太強勢 英國啟動反壟斷調查

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】英國的通訊單位在周四要求反壟斷監管機關，調查亞馬遜和微軟在英國雲端市場的主導情形。

英國通訊管理局(Ofcom)表示，已經找出英國企業難以使用多個雲端供應商的原因。

Ofcom說，亞馬遜的AWS和微軟兩家公司總共佔據了英國公共雲端基礎設施服務市場的七到八成。谷歌是最接近競爭性的公司，市佔率為5~10%。

Ofcom指出，英國市場競爭管理局(CMA)將進行一項獨立的調查，以判斷市場競爭是否受到不利的影響；以及如果出現這種情況，CMA是否該採取行動，或是建議其它單位採取行動。

亞馬遜表示，不同意Ofcom的調查結果，「Ofcom對於IT產業運作方式、提供的服務和折扣方式有根本的誤解」，亞馬遜發言人說：「任何毫無根據的干預，都可能對IT客戶和競爭造成意外損害」。

但亞馬遜也表示，將與CMA進行建設性的合作。

微軟表示，將致力於確保英國雲端產業維持創新和高度的競爭。微軟發言人說：「我們將與CMA進行建設性的接觸」。

Ofcom在數個月之前曾指出，由於兩家公司在市場的主導地位，對微軟和亞馬遜的做法感到擔憂。

英國企業曾告訴Ofcom，他們擔心自己在轉換到多個雲端供應商時，會遭遇到很大的困難。

Ofcom主任Fergal Farragher說，也因此，要求市場接受CMA的進一步檢查，確保企業客戶能繼續受惠於雲端服務。

CMA對此表示歡迎，認為許多企業依賴於雲端服務，因此在價值75億英鎊的市場中維持有效的競爭，是至關重要的。

除了英國，法國反壟斷當局也在注意該國雲端市場。歐盟的反壟斷機關也在審查微軟的雲端服務作法。

谷歌副總裁Amit Zavery說，Ofcom的說法顯示出，有必要建立一個不受供應商限制的開放性雲端市場。

「英國政府、企業和消費者希望能望輕鬆地在不同雲端平台之間切換，並選擇最符合他們的需求的服務」，Zavery補充說，谷歌將繼續允許該公司產品在任何的雲端平台上運行。