證交所衝刺生技業上市 類股市值目標5,000億元

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【中央社記者潘智義台北2023年10月5日電】台灣證券交易所今天公布「強化生技產業發展策略」，將透過健全新藥或醫材研發公司申請上市資訊揭露等措施，衝刺生技醫療產業市值達新台幣5,000億元，3年內市值達集中市場占比2%為目標。

證交所指出，為提升資本市場競爭力，打造下一個10年上市新聚落，今年三箭齊發多項政策。為打造新經濟產業聚落，7月3日新增「綠能環保、數位雲端、運動休閒、居家生活」4大產業分類；8月鬆綁創新板6大規定，預計開放信用交易，優化新創籌資環境。

第三支箭則為「強化生技產業發展策略」，透過健全新藥或醫材研發公司申請上市資訊揭露等措施，衝刺生技醫療產業。

證交所表示，多元產業聚落已成為全球資本市場發展趨勢。目前台灣資本市場電子、生技醫療類股市值占比分別約58%、1%；以Bloomberg 2022 GICS分類市值來看，參酌國際資本市場趨勢，證交所認為，生技醫療為下一世代新興產業，在支持生技產業政策上，台灣資本市場勢在必行。

證交所進一步指出，未來將結合一般板與創新板力量，於3年內將生技產業市值於集中市場占比提升至2%，替台灣證券市場擘劃下一個10年，打造上市新聚落，中長期目標將生技醫療產業市值進一步擴增至5%。

資訊揭露規範方面，證交所發布「新藥或醫療器材研發公司申請上市公開說明書揭露重點參考」，強化公開說明書資訊揭露，以利投資人於投資決策時衡量風險。

其次，強化新藥研發資訊的重大訊息管理，透過增進資訊透明度，以降低投資人資訊不對稱情形；鼓勵新藥研發公司辦理法人說明會的頻率，並充分說明財務業務概況、研發進度、產業現況及未來發展規劃等資訊；並透過辦理生技產業講座，持續加強投資人教育宣導。

證交所主管表示，為鼓勵生技產業上市，針對新藥及部分須臨床試驗的醫材業，設計專屬的公開說明書資訊揭露格式。簡單來說，就是要求申請上市的新藥公司在公開說明書中，列出現有證交所負責審查上市人員私下關心提出的100題問答內容，讓投資人都能了解，資訊能夠真正透明。

證交所主管進一步指出，相較於美國電子、生醫類股占比均為13%，韓國電子、生醫類股占比各為25%、10%，香港生醫類股比重已達5%；台灣資本市場仍以電子產業為重，占比高達58%，顯見在國際資本市場產業多元化趨勢下，台灣資本市場仍待急起直追。