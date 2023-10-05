中颱小犬襲新竹 停電影響逾萬戶 台電搶修中

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中度颱風小犬襲台，新竹地區連續兩日強風不歇，自4日深夜迄至5日下午，累計造成新竹縣市曾受影響之停電戶達1萬4000餘戶，除市區以外，主要停電區域集中在沿海及尖石、橫山、五峰等山區，台電新竹區處動員逾百位工程人員，以及昇空車20台、吊臂車5台、工程車37台等施工機具投入搶修，截至5日下午5時，尚有250多戶尚未復電，台電持續積極搶修中，力拚當日晚間9時全面恢復供電。

由於小犬颱風風勢強勁，造成多處高壓線路跳脫，強勁的風勢更造成許多樹木倒塌、樹枝掉落壓損電線等供電設施，以及招牌掉落壓斷電線之情形，必須重建電桿及拉線，部分僻遠山區因道路狹小及天候不佳，影響搶修復電進度。

本次風災為增進搶修效率，台電新竹區處配合新竹縣、市政府派員進駐災害應變中心，並指派專員與各區村里長、民意代表及重要用戶建立聯絡管道，倘遇災情搶修需要，當即向新竹縣、市政府提出支援請求，協助清除路樹、倒塌招牌等障礙物等，以儘速恢復供電。

台電新竹區處感謝颱風期間協助提供停電資訊並關心搶修進度的村里長、民意代表及民眾，電力搶修工作將持續依照「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則安排人員搶修，並以火車、自來水及通話通信等公用設施為優先，新竹區處已全力動員，力拚5日晚間全面恢復供電。

台電新竹區營業處提醒民眾，若發生停電事故，可使用台灣電力APP停電報修功能，或透過台電公司網站颱風期間的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，即可馬上查詢或通報停電資訊，若不便使用網路，也可撥打1911客服專線通報。