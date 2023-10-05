迎國慶焰火 遠傳出動14台臨時站及行動通訊車、擴充200台周邊基站

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迎接璀璨國慶焰火倒數！今年國慶焰火將在台中的中央公園盛大綻放，預計施放36分鐘將打造最美夜空。全台同歡的時刻，遠傳運用AI技術評估行動數據與語音需求，在台中市既有的優質網路基礎上，出動豪華陣容全力守護用戶網速，除了增設4G、5G共計14台臨時站及行動通訊車；擴充超過200站以上既有基站容量；活動當天將有超過60位工程人員全程現場待命；後端更有數百名網管與傳輸工程師輪流待命，進行網路流量觀察、參數動態調整，障礙狀況排除等作業。

今年國慶焰火重返台中，台中市政府精心規劃系列活動，不僅結合「台中爵士音樂節」、首次搭載無人機進行煙火主題表演，更規劃多場域的觀賞地點，遠傳提前進行網路容量優化配置，進駐地點包括包含主舞台中央公園，以及新平公園、老樹公園、中國醫藥大學聯外道路、大石公園、水湳水資源回收中心、逢甲大學田徑場、停機坪觸覺味覺體驗區、文修公園等西屯地區；更擴及至北屯、南屯、后里、豐原、大雅等行政區。

為了讓在現場的遠傳用戶擁有最佳的網路體驗，遠傳動員超過百名人次的工程人員，提前完成涵蓋台中市6個行政區的基地台擴充工程，更增設14台臨時站及4G、5G行動通訊車坐鎮現場，可提供超過平常數倍的網路傳輸容量，從年頭到年尾，遠傳在全台各大慶典活動都不缺席，以AI技術評估網路需求架設臨時基地台、動態調校基地台容量，致力提供用戶極致順暢的網路體驗。