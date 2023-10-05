碳盤查機構認證制度 國環院拚明年Q1上路

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

國家環境研究院代理院長張順清今（5）說，目前正在規劃溫室氣體查驗機構的認證機制，預計明年第一季有機會上路，不過仍需要環境部氣候變遷署法規授權委任；而該署今天也公布查驗機構管理辦法修正案，包含修訂認證機構資格等五大重點，至於目前取得認證、可執行碳盤查的業者則有14家。

張順清指出，執行碳盤查查驗的機構必須經過認證，而國環院目前正在規劃的，就是對查驗機構的認證標準，目前尚在內部文件與制度建立階段，而目前需要進行碳盤查的是512家「排碳大戶」，評估約40家左右，檢驗量能就能飽和，未來如業者數增加，機構數可能就會隨著增加。

而氣候變遷署今天也修正發布「溫室氣體認證機構及查驗機構管理辦法」，修正重點包含修訂認證機構資格及新增認證管理、導入多元專業擴大查驗參與、強化查驗人員資格及訓練規範、修訂查驗作業應遵循事項及調整許可查驗項目等五大項。

其中，在修訂認證機構資格及新增認證管理部分提到，我國溫室氣體認證及查驗制度自推動以來即與國際接軌，因應後續認證需求，新增認證機構應依ISO／IEC 17011，建立評鑑制度及須具備國際或區域組織認證或簽訂相關協議。

環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴說，認證機構應具備ISO／IEC 17011、成為國際認證論壇（IAF）會員，或簽訂國際溫室氣體多邊相關承認協議等，目前國內主要的認證機構為全國認證基金會（TAF）。

黃偉鳴進一步指出，目前經過TAF認證，可執行氣候變遷法所要求的碳盤查業者共14家，當中又有8家屬於國際機構在台分公司，查驗人員方面則有149人。

為因應更多元的查驗需求，修正查驗機構的資格條件，不限為外國查驗機構在本土開設的分支機構，讓有意願的專業機構可依市場需求投入溫室氣體查驗工作；也針對查驗人員學經歷要求，納增專業領域如農牧經營、森林管理等，進而提升查驗人員查驗量能。

黃偉鳴也說，為確保查驗人員查驗能力，新增查驗人員應經必要的入門訓練及在職訓練且應合格，其中入門訓練應完成40小時以上與溫室氣體查驗相關標準、技術或查驗項目之訓練課。

另外，修法內容也依據溫室氣體排放態樣、不同產業製程的排放情形，同時考量新的減排或增匯方法，針對現行許可查驗項目加以整併、更新及擴充，例如食品製造、紡織、紙漿、紙及紙製品製造，主要同為使用化石燃料供熱的排放樣態，整併為「能源使用」；陸上運輸、水上運輸及航空運輸主要同為用油排放樣態，整併為「運輸」。