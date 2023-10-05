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慶祝南門市場新開幕 Uber One會員獨享優惠價

  • 中時即時 古明弘
為慶祝南門市場新開幕，Uber One會員享有獨家優惠，全用戶也有9折起的優惠。（Google提供／古明弘台北傳真）
為慶祝南門市場新開幕，Uber One會員享有獨家優惠，全用戶也有9折起的優惠。（Google提供／古明弘台北傳真）

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Uber Eats協助傳統市場數位轉型，並擴大外送品項，適逢台北南門傳統市場新大樓於10月7 日試營運，Uber Eats全用戶於10月7日至10月20日期間享超過 30 種商品9折起優惠，同時為 Uber One 會員再加碼祭出 10 種特色美食的獨享優惠。

加碼送給Uber One會員的優惠包括古早味人氣美食芋粿巧、草仔粿、獨家配方煙燻製成的湖南臘肉和經典伴手禮鴛鴦肝臘腸等南門市場名物以外，選用西螺圓糯米及台灣本土黑毛豬肉做內餡、老饕必點的潮州粽，或是搭配蜜汁火腿、四方餅和烤方合售令人垂涎的江浙名菜富貴雙方等，也有優惠好康。

另外，Uber One一周年活動開跑，即日起至10月13日，Uber One 推出「誰能比我省」活動。會員只要打開 App，確認本訂閱周期內省下總金額超過222元，截圖分享至Uber Eats臉書粉專的活動貼文留言處，有機會抽到222元Uber Cash點數回饋金。

此外，針對Uber One會員再推多重獨享優惠，即日起至10月10日，頂呱呱、戰鬥雞等商家合作夥伴精選品項買一送一，會員輸入「台好吃」優惠序號，單筆訂單金額滿350元再享85折優惠（會員優惠限買1送 1活動店家適用）；Cama、路易莎、7-11、全家等商家精選咖啡品項買一送一或單品優惠，會員輸入「好咖勳」優惠序號，單筆訂單金額滿299元再享85折優惠；摩斯漢堡、老王炸烤等精選品項買一送一或單品優惠。

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