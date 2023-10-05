應對美晶片禁令 歐媒：中國巧妙出牌2招規避

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【中時新聞網 盧伯華】西方國家認為中共自習近平主政以來已放棄鄧小平的「韜光養晦」戰略，不過歐洲人顯然有不同的看法。瑞士媒體《新蘇黎世報》的一篇評論指出，中國冷靜面對美國對中國的晶片管制，沒有憤怒地拍案而起，而是「深思熟慮、巧妙出牌」。而且中國可能已找到應對美國對華半導體禁令的方式，使用「後門和特殊許可」來躲避制裁。

《德國之聲》報導說，一年前美國對中國實施了歷史性的晶片與技術出口管制措施，意欲將中國半導體業發展凍結在現有技術水準上，而中國政府的反應則顯得隱密而低調。

瑞士媒體《新蘇黎世報》在一篇題為《中國精打細算應對與美國晶片衝突，但長遠來看可能還不夠》的評論說：「中國正在盡其所能發展其晶片能力。雖然中國的選擇不多，但正在明智地利用這些選擇。」

評論認為，自習近平上台以來，中國在很多方面都告別了鄧小平當年的韜光養晦戰略。不過晶片領域則是一個例外，在晶片領域，「當美國實施新制裁時，北京沒有憤怒地拍桌子，而是深思熟慮、巧妙出牌。」

文章說，例如在2022年10月7日，美國推出針對中國晶片行業的歷史性制裁方案時，中國政府幾乎沒怎麼公開回應，而是繼續大力發展其「雙軌戰略」，這包含著三個方面：第一是進行更多幕後行動，而不是高聲批評美國；第二是開始建立一個不受制裁影響的中國晶片生態系統；第三是最近幾個月，中國政府開始採取一系列針鋒相對的行動，提醒美國及其盟友對中國的依賴，例如中國對美光的禁令、在稀土領域的出口管制，以及向美國晶片巨頭英特爾公司施壓、限制一些人群使用蘋果產品。

這篇評論進一步指出，「除了這些眾所周知的措施外，中國可能還找到了躲避制裁的隱蔽方式。北京清華大學的一名美國交換生最近在一篇文章中說，由於 『後門和特殊許可』，清華大學的晶片研究所還可以繼續使用最好的美國晶片設計軟體。專家們還多次提到中國的空殼公司，這些公司掩蓋了美國出口產品的真正接收方。」

評論還說，在某種程度上，美國的晶片產業也是中國的盟友，因為生產商不想放棄中國這個巨大的市場。今年7月，美國晶片工業協會（SIA）呼籲美國政府不要進一步實施制裁。據專家稱，即使是目前的出口管制，有時也執行得不嚴格，遊說團體對於技術限制有自己的定義。簡而言之，儘管受到制裁，中國仍在盡其所能發展其晶片能力。中國的選擇並不多，但正在明智地利用這些選擇。

評論最後指出，「雖然美國限制對華晶片出口的措施可能有缺陷和漏洞，然而它們確實對中國構成了巨大的技術挑戰。如果中國不大規模地尋找漏洞、甚至竊取技術或發明全新的晶片生產方法，很難想像中國將如何移走這座大山。」