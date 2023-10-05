依產品與服務發執照 新加坡加密資產商自律為要

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虛擬資產產業及市場發展隨著金管會表態管理，相關公會籌備處也已運作，納管的相關商機熱度漸漸在台灣興起。新加坡加密資產商SYGNUM創辦人暨執行長Gerald Goh 5日在世界投資者周論壇上強調，新加坡金管局對於加密資產的管理態度，聚焦在新興產品、服務法人的數位投資，即自法規面接受資產管理業「已有一項『數位資產』的新業務」。

SYGNUM為新加坡第一批拿到新加坡數位資產相關執照的業者，自2019年迄今已累積拿到5張相關執照，真正是資產管理相關，而非單純的「虛擬通貨平台及交易業務事業」。根據Sygnum的公開資料，Sygnum持有瑞士金融市場監理局 (FINMA) 核發的銀行和證券交易商許可證，新加坡MAS核發的資本市場服務 (CMS) 許可證。今年6月，Sygnum Singapore 獲得 MAS 原則上批准主要支付機構許可證。2022年12月Sygnum 合法將產品擴展到盧森堡，並於2023年3月獲得阿布達比全球市場 (ADGM) 金融服務監理局 (FSRA) 的金融服務許可 (FSP)。

Gerald Goh表示，Sygnum Singapore 公司並未提供數位資產銀行服務；Sygnum Bank 實際上是在瑞士，以受監管的銀行運作並提供相關服務。Sygnum Singapore 是一家專注於數位資產的「基金管理公司」，從產品設計與管理過程，讓經過認證的機構投資者，能夠在投資組合中建立對數位資產的完全信任，「讓投資者能夠透過各種資產管理產品，建立對新興數位資產經濟的投資部位。」對於客戶，十分限定在專業和機構投資者、企業、DLT 公司、銀行和其他金融機構，一定不接受來自美國或任何受制裁國家／地區的零售客戶以及個人或實體。

以執照申請作為虛擬通貨交易商的合法化，是金管會先前借鏡國際作法的方向之一，然而，自從《虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法》上路，建立以洗錢防制聲明為基礎的登記制監管制度後，金管會9 月底再公布「管理虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）指導原則」，看似聚焦10 大重點面向，實際上重點都在投資人保護，並未關注業者的新創商模、或產品。

立法委員江永昌正與已通過洗錢防制聲明的國內外業者、協會與專家學者，攜手推出「虛擬資產交易及業務管理條例」，即虛擬資產業之專法，希望藉此帶動虛擬資產業界的整體發展。他也將在6日為向他陳情的業者、協會舉辦一場公聽會。

立法委員江永昌辦公室指出，僅以洗錢防制聲明為基礎的登記制監管體系，似乎無法滿足當前虛擬資產業發展要求。除了客戶保護事項以外，虛擬資產業者發行虛擬資產、穩定幣或衍生性商品的規範，虛擬資產業者執行業務時的交易規則、資產分離原則等業務應注意事項之落實，以及如何排除不肖業者，或以虛擬資產為名的詐騙犯罪，金管會所推出的指導原則及現行的監管體系似乎均力有未逮。