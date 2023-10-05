台灣大12日電信獨賣Google Pixel 8系列、 Pixel Watch 2 專案價最低0元

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迎接消費性電子旺季，各大手機品牌紛紛推出新機搶市， Google於4日發表年度旗艦機Google Pixel 8、 Pixel 8 Pro及 Google Pixel Watch 2，台灣大哥大支持Google Pixel持續進化的AI創新影響力，連續四年電信獨家代理Google Pixel硬體產品，提供用戶多元創新服務，5日宣布10月12日於實體門市與myfone網路門市電信獨家銷售Google Pixel 8系列、 Pixel Watch 2，10月5日起開放預購。

Google Pixel 8系列擁有歷代最先進AI功能，除可一鍵修圖， Pixel 8 Pro更首度加入溫度感測器，可隨時測溫。台灣大提供專案價，申辦台灣大指定專案月租1,399元， Google Pixel 8（128GB）0元；申辦指定專案月租1,899元，Google Pixel 8 Pro（128GB） 也可0元入手，VIP用戶續約購機最高折5,000元。台灣大「Disney＋」、「mo幣多」等獨門購機方案，最高回饋36,000元momo幣，再送MyVideo、KKBOX、GeForce NOW等最高12個月免費體驗。早鳥預購 Google Pixel 8系列手機，並於指定時間完成申辦專案者，最高贈送市價12,990元的 Google Pixel Watch 2(LTE)。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，手機導入AI應用蔚為趨勢，Google Pixel系列更是運用AI的翹楚，Pixel 8系列擁有歷代最先進AI功能，不只是手機，更像生活得力助手，AI幫助一鍵修圖、消除影片干擾噪音。

Pixel 8 Pro 即將推出的「影片強化器」功能，也是透過AI演算法，在低光源下能拍攝清晰影片，輕鬆修復、捕捉珍貴瞬間。Pixel 8 Pro新增溫度感測器，隨時掌握環境溫度，增加安全性。

台灣大今年再次電信獨家代理Google Pixel 硬體產品，透過近700家實體門市、電信業最大3C垂直電商myfone網路門市等完整通路，及門市myfone科技顧問專業諮詢，引領消費者感受 Google AI新技術。同時，Pixel 8系列運算效能提升，加上全新螢幕，搭配Disney＋、MyVideo、GeForce NOW等獨門服務。

台灣大提供獨門購機方案，包括Disney＋今年請你看（至今年12月31日），還有「mo幣多」好康，每月在momo購物網消費滿額，最高回饋750元momo幣，48個月合約期最多可獲得36,000元momo幣。另外，台灣大贈送 Google Pixel 8系列用戶MyVideo豪華月租12個月免費看、KKBOX 3個月及GeForce NOW最高3個月免費體驗。申辦指定專案購機，同時加購「好速加掛」1Gbps光纖上網方案，最低749元起，除了送1,000元momo幣，每月5G熱點傳輸量增加25GB，行動與光纖一次滿足。使用「Open Possible聯名卡」繳電信費最高享5％現金回饋，至直營和myfone網路門市購機享2％現金回饋。

10月5日至10月11日預購 Google Pixel 8系列，並於10月12日開賣日到10月14日前申辦5G指定專案購機，享限量早鳥禮，購買 Google Pixel 8 Pro贈送市價12,990元的 Google Pixel Watch 2(LTE)；購買 Google Pixel 8送市價5,990元的藍牙耳機 Google Pixel Buds Pro。

myfone網路門市提供額外加碼好康，預購期間不論申辦專案或購買空機，都能抽Google智慧生活大禮包（包含市價3,180元的Google Nest Hub 智慧音箱、市價1,999元Chromecast（支援 Google TV 4K）與市價3,290元的Google Pixel Buds A-series），及iPhone 15、1,000元myfone電子禮券。

10月5日至7日早鳥預購者，還能加碼抽SONY PS5遊戲主機。10月31日前申辦5G指定專案購買Google Pixel 8系列，最高送1,000元momo幣；購買Google Pixel 8系列空機用戶，並完成舊機回收，則可抽500元myfone電子禮券。

10月31日前購買 Google Pixel 8系列並投保「新復原者預繳回饋專案」，合約期間除可享手機意外毀損、竊盜盜用等保險保障，加碼贈送一期電信帳單指定金額減免及一年期個人資安保障。

Google Pixel 8 系列搭載 Tensor G3 晶片，效能大幅提升並能更有效進行 AI 運算，帶來更多創新功能。 Pixel 8 能夠運行與首款搭載 Tensor 晶片的 Pixel 6 更加精密且複雜 10 倍的機器學習模型。 Google Pixel 8採用 6.2 吋全新Actua螢幕，呈現清晰鮮明的色彩和豐富細節，螢幕更新率最高可達 120 Hz，讓畫面體驗更順暢。 Google Pixel 8 售價 24,900元起，提供霧灰色、玫瑰粉和曜石黑共 3 種顏色可供選擇。

Google Pixel 8 Pro 則採用 6.7 吋高解析度 Super Actua 螢幕，亮度達 Pixel 手機史上最高，相機的專業後置三鏡頭也全面升級，帶來更好的感光度與微距對焦，無論低光源或是近距離拍攝都更加清晰。 Google Pixel 8 Pro 售價 33,900元起，提供海灣藍、陶瓷米和曜石黑共 3 種顏色。

Google Pixel Watch 2採用輕巧的 100％ 再生鋁合金外殼，啟用螢幕長亮模式後，電池續航力仍長達 24 小時。Google Pixel Watch 2 提供個人化貼心協助，透過全新多徑心率感應器和 Google AI 演算法，提供更加準確的心率偵測、睡眠追蹤功能、心率過高或過低通知，並新增身體反應和皮膚溫度感應器，隨時掌握健身與健康狀態。此外，用戶也可透過 Google Pixel Watch 2 使用Google 助理、Gmail、日曆等實用且便利的 Google 應用程式及服務，管理日常行程。