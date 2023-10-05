獨》高雄粄條店受惠「漂漂河遊程」擠爆人潮 業者笑稱：生意好到無法形容

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高雄美濃粄條是遊客到當地必點美食，不過受到新冠肺炎疫情影響，美濃粄條生意變得蕭條，即便疫情趨緩業績不見好轉，美濃商圈促進會為了提振商家經濟，舉辦全國最長漂漂河加拉拉車遊程，成功吸引觀光客，讓粄條店生意忙翻，業者笑稱：「生意好到不知道怎麼形容」。

美濃區有近80家粄條店曾因新冠疫情一度蕭條，隨著疫情趨緩，各行各業開始復甦，但粄條店生意仍不見起色，美濃商圈促進會認真規畫全台獨一無二的8公里最長漂漂河活動，期間更夾帶首度推出的拉拉車遊覽美濃行程，消息曝光後報名人數踴躍，後受颱風影響，活動延至中秋節連假舉辦，漂漂河活動雖因天候不穩定臨時取消，不過拉拉車遊程讓遊客賞景，獲得好評。

美濃區粄條店在中秋連假期間，因為人潮帶來商機，店家均座無虛席，用餐時間甚至大排長龍排到馬路邊候餐，加上拉拉車活動又結合市集，及高市府農業局規畫的水圳藝術節擺設裝置藝術，人來人往觀光消費，粄條店家、市集業者、農民都開心得不得了，形容從沒生意這麼好過。

美濃宜姐粄條店業者蘇秀宜說，中秋節連假生意好得不得了，讓她嚇一跳，因為疫情趨緩後，粄條業績都未提升，這次中秋人潮店家生意多3成以上，她一時忙不過來，所幸有親友及鄰居幫忙端菜、洗碗，才讓她生意順利營業。

美濃廟口粄條業者表示，對於中秋連假生意好非常有感，他指出，靠近拉拉車行程的街上粄條業者感受一定更深，希望未來能夠用舉辦活動，來幫助粄條店家振興經濟。

美濃市區林家粄條業者指出，這次美濃遊程加上市集引進的人潮，比暑假人潮多許多，原本預期會帶來觀光潮，所以事前都準備比平日更多物料，但沒想到滷豬腳、冬瓜封、高麗菜封、炒大腸等客家美食，不到晚間6時就賣光，粄條平日約需5包1包20台斤，這幾天連假每天用約16包，「生意好到不知道怎麼形容」。

美濃商圈促進會發起人劉紹傑表示，成立商圈之初，就有很多會員分享，只要在美濃有辦活動，生意就會變好，因此他們就積極規畫在地活動，雖然推動這些活動時有不同意見，但看到商家生意有成長，讓大家都能感受到美濃的改變，美濃全國最長漂漂河加拉拉車遊程，明年3月起會連同市集每月定期舉辦，盼規畫的遊程能幫助店家真正受益。