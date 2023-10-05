遭檢調單位搜查 尼得科超眾：財務業務無重大影響

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散熱模組大廠尼得科超眾（6230）5日晚間突然丟出震撼彈，於公告中證實檢調單位5日至公司進行搜索調查。惟公告內容十分簡短，僅表示將全力配合檢調單位調查，並重申此搜索調查對公司財務、業務無重大影響。

散熱模範生尼得科超眾意外遭檢調單位搜索，引發市場關注，自日電產（Nidec）入主後，行事更為低調的尼得科超眾，5日僅簡略貼出公告。

由於公告貼出時間是下午5時47分，已過了下班時間，所以一直未能與發言體系取得聯絡，就連留言也未回電。

惟在公告後，尼得科超眾遭搜索的消息很快就在散熱圈散布，其他散熱同業對傳出此消息，也感到大惑不解，並表示，之前並沒聽到什麼風聲。

尼得科超眾前身為台灣散熱龍頭廠超眾，2018年為日電產收購，隨後更名為尼得科超眾。為握有超眾絕對控制權，日電產近年持續增加對尼得科超眾的持股，現持股比例已由最初的近48％來到逾86％。

日電產入主尼得科超眾後，尼得科超眾的獲利都還算穩健，除2021年EPS 4.05元、賺不到半個股本外，其餘年份每股獲利都在5元以上，從2018年起，EPS依序為6.9、8.12、9.06、4.05、7.1元，就連今年上半年EPS也還高掛4.15元。

儘管大環境變數仍多，但尼得科超眾在8月底舉行的法說會看法仍相對樂觀，尼得科超眾表示，下半年表現應會優於上半年，主要成長動能來自網通、伺服器、遊戲機。

至於市場看好的AI伺服器，尼得科超眾也沒有缺席，預期今年第四季就可以放量。另今年進入量產的水冷板，主要是應用在車用上，惟因車用市場接單不太像消費性產品可以快速放量，估今年占比只有個位數。