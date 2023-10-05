颱風假助攻 台中新光三越周年慶首日業績飆上7.2億

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台中百貨四雄-新光三越、大遠百、中友、廣三SOGO全力搶攻周年慶逾百億商機、衝刺第四季業績！其中，全台百貨「店王」新光三越台中店周年慶今（5）日起正式登場，在台中市放颱風假助攻下，逛街人潮暴增約3成，締造首日業績高達7.2億元、創下歷年同期新高紀錄！

值得一提的是，台中百貨四雄前三季業績出爐，平均年增率約在7％～8％，並未受到三井lalaport購物中心4月起加入市場的衝擊，大台中百貨市場大餅反而越做越大！

大台中百貨周年慶促銷戰火自9月中下旬開打，壓軸登場的新光三越台中店周年慶，5日起至29日期間推出消費滿額即贈Skm Points點數，扣點數可兌換豐富贈品，還可參加巴黎來回機票抽獎。新光三越台中店長許宜敬表示，整檔周年慶業績目標挑戰49億元，年增1％，今年營收目標衝破250億元的歷史佳績可期！

值得一提的是，新光三越台中店周年慶5日正式上場，正好遇到小犬颱風侵台，台中市雖然放颱風假，但天氣卻是風和日麗，民眾賺到颱風假、紛紛衝到新光三越逛街購物、吃飯，造成七期百貨商圈周邊大塞車！大遠百、中友、廣三SOGO百貨，同樣因為颱風假而出現人氣與買氣！

新光三越台中店表示，中午過後人潮確實明顯大量湧入，包括餐飲美食、化妝品、家用與家電等業種，人氣與買氣特別明顯，預估單日業績可達7.2億元，年增0.2％，就連人潮也暴增3成。

受惠百貨零售業疫後消費力大爆發，全台「店王」新光三越台中店前三季營收達170億元，年增約8％；而全台「店后」台中大遠百，前三季業績也高達165億元，年增8％，雙雄前三季業績同樣創下歷年同期新高！

台中大遠百店長藍卓成表示，大遠百周年慶9月21日搶先登場，整檔業績目標43.5億元，在高端精品買氣噴發加持下，首波促銷檔期業績年增約3％，推升前三季業績來到165億元。

藍卓成表示，大遠百周年慶即日起至10／10，化妝品、內睡衣單筆2,000送200元；百貨服飾當日累計滿5,000送500元、高消費加碼禮百貨服飾累計5萬加送800元。此外，針對銀行信用卡再推出加碼優惠，即日起至10／10前刷11大指定銀行服飾女用、精名品、家用單筆分期滿1萬送500；單筆分期滿2萬送1,000獨家優惠，將周年慶第一波買氣衝上最高峰。

中友百貨今年前三季業績61.61億元，年增7％。中友百貨表示，中友購物節因為搶先開打，首波表現亮眼的業種分別是皮鞋皮件、美食餐廳、服飾、嬰兒用品等；中友購物節第二波促銷戰自5日起開打，10／15前全館滿千贈點，獨家推出中友×CONVERSE 會員獨享禮。

中友百貨表示，現在扣抵家族點數10點可兌換1組幸運號碼，有機會抽中iPhone 15 Pro手機，壓軸再抽價值244萬VOLVO頂級豪車；自10／7起，當日消費滿3,000元可兌換「汪汪隊立大功 威力狗超威救援」兒童劇場門票乙張。中友購物節整檔業績目標挑戰17.2億元，估年增3.5％。

此外，廣三SOGO百貨前三季業績40.36億元，年增7.35％。廣三SOGO百貨目前正在進行周年慶促銷，整檔業績目標挑戰19.7億元，年增4％。

廣三SOGO表示，14樓至16樓的挑空大型水幕，年底前將打造成為數位式互動廣場「Play＋ 」，未來不僅可體驗互動遊戲，也將是直播空間、賽事轉播等多用途的室內舞台；17樓至19樓引進獨家且具主題特色的影城，期望透過樓層改裝為業績增添柴火，帶動今年營收與人潮均呈雙位數成長。