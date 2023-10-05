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永和大陳社區1、4單元招商找嘸人 公辦都更還要再等等

  • 中時即時 呂健豪
永和大陳社區公辦都更單元1、4，因申請人未達評選標準，住都中心將重新辦理招商。（新北住都中心提供／呂健豪新北傳真）
永和大陳社區公辦都更單元1、4，因申請人未達評選標準，住都中心將重新辦理招商。（新北住都中心提供／呂健豪新北傳真）

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新北市永和大陳社區單元1、4公辦都更案，新北市住都中心公開徵求出資人招商案，結果僅有1家合格申請人，住都中心9月28日召開綜合評選會議，但最後申請人未達評選標準，因此依據招商須知規定，此次評選無最優申請人。

住都中心說明，綜合評選會議針對申請人提出的整體開發構想、拆遷安置、專案管理維護計畫、權利變換及財務計畫、團隊組織及經驗實績等項目審核，但因未達評選標準，所以後續將檢討原因，並召開說明會向住戶說明，重新辦理招商作業，持續推動大陳單元1、4公辦都更案。

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