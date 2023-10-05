亞太淨零轉型篇章 沃旭歡迎參觀國際智慧能源週

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

沃旭能源將於10月18至20日參與「2023台灣國際智慧能源週」，歡迎產業先進與民眾至沃旭能源展覽攤位（K0916）參觀交流，了解1.82 GW大彰化離岸風場最新進展，沃旭打造正港「運維台灣隊」，為國家培育世界級運維能量的成果，以及兼顧產業、環境、社區和人才永續發展的努力，開啟台灣全方位領航亞太淨零轉型的旅程。

沃旭能源台灣董事長汪欣潔表示：「沃旭能源目前完成安裝的風機總數為所有風電業者兩倍之多，併網容量位居全台再生能源發電廠之冠，更是台灣唯一厚植在地離岸風電運維團隊和專業的企業，以確保大彰化離岸風場穩定供應大規模綠電，從硬實力到軟實力，為台灣創造離岸風電長期核心競爭力。」

沃旭能源於10月18日上午11點20分舉辦記者會，發表「打造亞太淨零轉型前進之路」（Let’s open the path to progress）白皮書，這是沃旭首次針對亞太離岸風電產業提出展望與建言，將台灣的學習經驗與成果分享給亞太其他市場，協助促進區域能源轉型。

大彰化風場紀錄影片放映會：沃旭能源將在能源週首度公開900 MW大彰化東南及西南第一階段離岸風場最新進度與運維團隊紀錄影片，了解這座台灣併網容量最多、安裝規模最大、距岸最遠風場的壯闊工程，建置期間沃旭更攜手超過200家在地供應商與承包商，創造超過7,200多個就業機會，締造台灣風電歷史。

為台灣環境創造正面效益：建置風場時要兼顧為自然環境創造正面效益，沃旭能源永續資深經理李之安將分享全球首創 「珊瑚育生可行性研究」（ReCoral by ØrstedTM）進展，以及沃旭最新發表的全新生物多樣性白皮書。

走進沃旭運維台灣隊的日常：大彰化東南及西南第一階段離岸風場運維總監暨電力與監控系統協理趙健成分享沃旭運用全球運維團隊的能量與經驗，為台灣培植世界級運維技術與專業，確保風場至少30年運維生命週期穩定供電。​

攜手創造完全以綠能運作的世界：人才是推動綠能未來的關鍵，亞太人才招募經理白渝安將分享沃旭開放溝通、公平與共融的職場文化以及高度彈性的工作制度，包括創新業界20週全薪育嬰假政策，歡迎來K0916展位了解沃旭連結全球資源協助員工成長發展的努力。

作為全球最永續能源公司之一，沃旭能源今年展覽攤位除了分享風場實績與為在地創造更多價值，也將永續精神貫徹於展場設計，突破傳統木作及常規大圖輸出，全面使用符合環保規範的材質，以甘蔗渣壓製成的密集板作為主要結構，搭配經歐盟無毒認證、可拆卸再使用的宣影布，以及租用物品，確保展場物件可重複利用，不產生一次性廢棄物。