打造全新板橋福利站 中華工程簽下「板橋福利站公辦都更案」

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繼7月底國家住都中心和中華工程宣布「板橋福利站公辦都更案」由中華工程獲選為最優申請人之後，今（5日）中華工程邀集合勤健康事業、元宏聯合建築師事務所、都市更新研究發展基金會、宏大不動產估價師、富鴻網以及廣懋材料科技等團隊，與國家住都中心，雙方正式簽訂開發契約。中工表示，計畫斥資20億元開發為24樓的全齡住宅大樓，預計2028年可望完工；這也是中工轉型房地產開發商，轉戰競標政府標案之後，第3筆得標的公部門標案。

國家住都中心主辦的「板橋福利站公辦都更案」，今（5）日由代理董事長花敬群與中華工程董事長周志明共同完成簽約儀式，將打造全新的板橋福利站與24層的住宅大樓，並且留設大量開放空間，提升致理科大及健華新城社區周邊的人行環境，全案預計2028年完工。

中工表示，為配合國家住宅及都市更新中心公辦都更政策之推動，中華工程邀集合勤健康事業、元宏聯合建築師事務所、都市更新研究發展基金會、宏大不動產估價師、富鴻網以及廣懋材料科技公司等優秀團隊合作，共同投入「新北市板橋區公館段956地號等14筆土地公辦都市更新案」。

中工表示，本案以「未來，已來！」為核心概念，結合「全齡、永續、智慧、健康」四大面向整體規劃，提供舒適、便利及適合不同年齡群體的生活空間，營造全方位的居住體驗，亦共創活躍、安心且融洽的社區氛圍。

中工董事長周志明表示，中華工程成立迄今已逾70年，曾參與多項基礎建設、AI智慧工業區開發、興建各類型住宅及商辦大樓，秉持「營造希望、建設幸福」的公司理念，投入大規模都市更新與建設開發，並致力於施工品質、安全、工效管理，獲得金質獎、金安獎等不少認證與肯定。

中工表示，本案預計興建1幢2棟SC(地上24層樓、地下4層)建築物，做為住宅、共享空間、零售商業等使用，住宅部分規劃約197戶，坪型設計以1～3房約20～43坪區間。建築設計上引入ESG、循環經濟，並透過彈性空間設計，創造共享、共學、共樂之互動環境。

中工表示，為實現全齡共享住宅願景，導入無障礙環境設計、通用設計、全齡設計等理念，提供適合不同年齡層共居的優質住宅，本案規劃具四大特色。

首先，全齡共好，學習無礙：透過多功能空間的融入，以及公設社區共享的理念，提供區域使用的多元性。第二，融入聯合國17項永續發展目標(SDGs)中的12項目標，以用心蓋「好宅」為願景，打造全齡，也期望成為公辦都更永續共享之典範。第三，房中有房，園中有園：融合不同環境尺度，突破區域介面之限制，打造全新開放空間，促進校園與社區產生新連結。第四，智慧便捷，資訊共享：藉由安全監控、節能自動化等，將智慧科技應用導入全齡住宅設計。