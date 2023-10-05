桃園2業者「美豬混製火鍋肉片」 萊劑檢驗結果出爐

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食藥署與桃園市衛生局近日查獲2家業者使用美國豬肉和加拿大豬肉混製火鍋肉片，但外包裝原料原產地並未標示美國，標示不實涉違反《食安法》，已移請檢調偵辦。食藥署今天晚間說明，針對2家違規肉品業者抽驗原料及成品，檢驗結果出爐，均未檢出萊克多巴胺。

桃園市新興冷凍食品公司與瑞騰國際公司桃園廠查獲進口近15萬公斤美國豬肉，產地卻標示為加拿大及英國，其中新興宮司的9萬4377公斤產品全數售出，製成的火鍋肉片已流入火鍋店及滷味攤。

食藥署副署長林金富說明，針對桃園市兩家豬肉標示違規業者，檢驗結果出爐，均未檢出萊克多巴胺。他強調，自110年1月至今（112年）9月，邊境輸入或後市場端，無論國產或進口豬肉，均未檢出萊劑。

另外，豬肉產品進口資訊均於每個工作天公布於「豬肉儀表板」。110年1月至112年9月，國產及進口豬肉及其可食部位合計263萬6493公噸，其中美國豬肉為2萬0728公噸，佔0.8％。

林金富說明，經指定電子申報的食品業者，如申報不實，可依《食安法》第47條，處3到300萬元罰鍰，如標示不實，可依《食安法》第45條處4到400萬元罰鍰。本次查獲2家桃園市肉品業者標示不實，是由食藥署依系統情資分析高風險廠商名單，由食藥署稽查人員主動與地方政府前往稽查。

食藥署表示，持續與地方政府衛生局合作加強查核，110年迄今共完成查核豬肉及豬可食部位原料標示24萬4298件次，共查獲標示不符規定77件，已裁罰204萬6000元，查獲違規即嚴懲不貸，請業者切勿心存僥倖。