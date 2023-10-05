陸地產續爆雷 金融三業對陸曝險1.1兆金管會緊盯

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大陸房企持續爆雷，金管會緊盯國內金融三業對陸曝險。金管會5日指出，截至今年7月，金融三業對陸曝險約1兆1,395億元，其中，國銀對陸曝險約1兆276億元、較去年同期大減1,781億元、保險業曝險958億元、較去年同期大減710億元、證券期貨與投信投顧業曝險160.63億元是唯一增加的，三業整體對陸曝險較去年同期大減2,431億元。

大陸房市下行風險愈來愈高，今年以來房市巨頭碧桂園、恒大、SOHO等陸續爆雷，10月4日中駿集團在港交所公告，公司未能根據3月22日簽訂的銀團貸款協議支付已到期的本金和利息共約6,100萬美元（約新台幣19億元），因此將申請共計18億的美元境外債券停牌，再度引起市場恐慌。

銀行局指出，有鑑於大陸經濟下行風險，國銀近年不斷降低對陸曝險，包括授信、投資、資金拆存都同步下降，至今年7月，國銀對陸曝險為1兆276億元，較去年同期的1兆2,057億元大減1,781億元，對陸曝險占淨值比也降到24.2％，較去年同期的29.3％下降了5.1個百分點。

保險局指出，截至今年7月底，保險業投資大陸地區有價證券，壽險業為新台幣958億元、較去年同期大減693億元，而產險業也從去年7月的17億降至零曝險。保險局分析，壽險業對陸曝險下降主要二因素，一是新光金減持新壽海航持股，二是投資股債跌價減損，至於產險業則因防疫險需要資金也將資金撤出回台。

金融三業中，唯證券業對陸曝險近一年呈現增加。證期局表示，主要是證券業判斷大陸市場有資本利得的機會，增加對大陸的自營部位。截至今年7月底，證券期貨與投信投顧業曝險160.63億元（證券商131.23億元、期貨商2.51億元、投信投顧業26.89億元），較去年同期增加60.32億元、曝險占淨值比也從1.53％增加至2.28％。