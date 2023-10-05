把新北「Ｏ起來」！ 2023台灣設計展6日鶯歌登場

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「2023台灣設計展」明登場，今年以「新北○（圈）起來」為主題，A主展區橫跨新北市美術館、鶯歌國民運動中心、鶯歌陶瓷博物館、同慶市民活動中心及新太源藝術工坊五區域，14種主題「○」展覽囊括在地產業、永續循環、自然生態、美食饗宴、特色音樂、人文習俗等主題展及精彩活動，展期至22日。

代理市長劉和然今出席「2023台灣設計展」開幕典禮表示，今年的台灣設計展以「新北○起來」為主題，不僅象徵新北市特有的土地環狀樣貌，也代表新北對多元族群及百工百業的開放與包容，「○起來」是串聯、是擁抱、是包山包海的共榮圈，也是新北特有的人情溫度，期望連結在地精神，把整個新北「○起來」。

劉和然說，新北市近年持續積極進行城市改造，努力翻轉新北的城市面貌，「三鶯文創整合計畫」便是新北市重要的發展計畫，以新北市美術館為起點，不僅要將設計的創新思維導入城市治理，更期盼未來能將三鶯地區打造為北台灣藝術觀光重鎮，這也是「2023台灣設計展」選擇鶯歌做為主展區的原因。

文化局指出，B區衛星展區串聯5個捷運環狀線站點、新北市政府一樓大廳及環狀線列車車廂改造；C區「品味漫遊-新北哩賀」蒐羅全新北山海城129條特色路線，共154場次，規畫5種新北體驗方式、10條精選遊程。

D區32項新北各行政區「設計響應」展演與活動，從農業、茶藝、陶瓷、音樂、文化，再到AR、電競、觀光工廠，地區貫穿新北五條美學廊帶；E區「城市再造」匯集新北市11種類型的城市改造點，涵蓋翻新公有市場、優化藝文館所、打造共融特色公園、重現綠色山徑等領域。

「2023台灣設計展」由新北市與經濟部產業發展署共同主辦，除劉和然、新北市副市長朱惕之、經濟部楊志清主秘、設研院院長張基義、總策展顧問龔書章等人今均出席開幕典禮，共同啟動新北設計力。