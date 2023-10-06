空總劇場變衙門 相聲瓦舍帶觀眾吃包子看包青天

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相聲瓦舍推出全新相聲創作「包黑子壞壞」，將包青天送到空總劇場，劇情圍繞「烏盆記」、「貍貓換太子」等奇案，現場也將首度開放飲食，送進場觀眾邊吃包子邊看黑臉包青天。

相聲瓦舍團長馮翊綱今天在記者會上表示，他從小在眷村長大，這次舞台選在前身為空軍文化總部中正堂的PLAYground空總劇場上演，「這個獨特的歷史環境和背景，讓包公升堂為小老百姓解決痛苦，提供了一個理想的場所」。

馮翊綱說，台灣重神佛，他自己在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間無法演出，就常去廟宇走動，創作了很多媽祖、土地公等神明甚至包青天的段子，這次他先推出包青天的段子，以全新方式詮釋這些經典案件，注入現代元素和時事議題，讓觀眾不僅在笑聲中體驗劇情的反諷和深度，還能欣賞到古典戲曲和劇場元素的融合。

為了讓一家老小都能進入包青天劇情，馮翊綱特別買下「開封有個包青天，鐵面無私辨忠奸」這首連續劇主題曲授權，馮翊綱也會演唱這首經典主題曲。

這次「包黑子壞壞」演員陣容堅強，除了馮翊綱之外，還有時一修、韋以丞、御天十兵衛和巫明如等成員一同演出，全劇充滿著驚奇感與速度感。

馮翊綱說，劇中角色性格快速變化，差異極大，每天的段子都會根據當前熱門話題調整，確保觀眾每次觀賞都能有不同驚喜。

相聲瓦舍創作「包黑子壞壞」將從10月6日至11月5日演出，地點在台北PLAYground空總劇場，一路連演30場。