火火兔「小黃帽故事機」融合音樂、故事、遊戲 婦幼展特賣中

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全球熱賣的國際兒童早教第一品牌火火兔 Alilo 正式登台，成為 0-6 歲孩子最愛的教育陪伴選擇。獲得德國紅點設計獎、專為寶寶早教研發的「小黃帽故事機」將在 10/6-10/9 婦幼展台北世貿一館亮相，為家長們帶來一個全新的寶寶早教體驗。

小黃帽故事機不僅是一個故事機，更是一個教育工具，專為 0-6 歲孩子設計，融合了優質故事、音樂、遊戲和互動功能，為寶寶早教提供了全面的解決方案。

小黃帽故事機是以安全食品級矽膠材質製作，兔耳朵可讓寶寶安心啃咬，擁有 7 種彩色柔亮耳燈和柔軟可拆卸的黃色帽子，通過台灣安全玩具認證。包含預裝 60 多首童謠、搖籃曲、睡前故事，並內建 8GB 記憶卡支持下載 1000 首以上的音檔內容。

全球熱賣的國際兒童早教第一品牌火火兔 Alilo 登台。圖／火火兔提供

故事是孩子們成長過程中的重要一環，小黃帽早教故事機提供了一個豐富多元的故事推薦系統，家長們可以透過應用程式輕鬆控制故事的選擇，確保孩子們能夠在不同年齡接觸到適合他們發展的內容，從孕期胎教、6 個月前安撫、6-12 個月感官刺激提升智力、1-2 歲語言啟蒙、2-3 歲英語啟蒙到3歲以上多元認知培養，是家長們不可或缺的育兒神器！

10/6-10/9 婦幼展期間，火火兔推出超值早教育兒優惠，除了小黃帽故事機原價 $2560 特價 $1399 還加贈展場限定精美好禮，另也有新生兒安撫搖鈴，原價 $1099 特價 $880、心算高手訓練機，原價 $690 特價 $399！現場與官網線上同步開售，歡迎到婦幼展 C746-748 號攤位體驗拿好康！

火火兔創立於 2010 年，是一家專注於「親子智慧早教」研究的新型科教企業。主要提供早教故事機、學習機、閱讀機器人、點讀筆、邏輯思維課程及原創 IP 內容等系列產品。成立以来，火火兔已累積服務全球超過 3000 萬家庭，内容累計播放量超過400 億次（含設備端），擁有60多項專利，產品銷往全球40 多個國家和地區，先後榮獲30餘項海内外權威大獎。

詳見火火兔官方網站：https://www.alilo.com.tw/