李嘉誠：星港同時踏進新階段 兩地有很多相同

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長和集團創辦人李嘉誠近日回憶與新加坡已故建國總理李光耀相處的過往時，稱讚故友的使命感與遵守對人民的承諾，帶領新加坡從一個海港變成國際都會。他還表示，星港兩地都是傳奇，亦同時踏進新階段，兩個地方有很多相同，互相學習，世界和社會的問題日益複雜，對未來的路，要有很多考慮。

為紀念李光耀百歲冥誕，新報業媒體舉辦的「亞洲前瞻峰會2023」（Asia Future Summit），邀請包括李嘉誠等與李光耀交情匪淺的國際政商學界名人接受訪問，一起回顧李光耀的世界觀與他在國際格局中扮演的角色。

李嘉誠的訪問在聯合早報網頁刊出，他在訪問中表示，回想故人，他時時懷念李光耀。他稱，第一次與李光耀見面應該是1967或1968年，在香港見面，第一次見面最難忘就是他對新加坡的使命感和對人民的承諾；如果明白當時亞洲的複雜背景和經濟艱苦，就能體會到他的挑戰，要在沒有選擇的現實中，為未來創造無限可能。

李嘉誠指出，他與李光耀無事不談，雙方的觀點差不多，他的決心，排除萬難，實踐承諾值得大家一輩子學習。

李嘉誠續稱，新加坡由南洋一個海港，變成國際都會，香港同樣由漁港，發展至金融中心，星港兩地都是傳奇，亦同時踏進新階段，兩個地方有很多相同，互相學習，世界和社會的問題日益複雜，對未來的路，要有很多考慮。

李嘉誠提及最近在手機玩人工智慧，問「香港與新加坡是否競爭對手？」得出來的答案是「星港兩地是競爭和合作的混合體」，答案很有意思。他又稱，新加坡從「無」到今日的「無限機遇」，人民切切實實感到自豪，這就是偉大領袖的最佳體現。

他又指出，明白今天年青人看李光耀所建立和設計的，可能會覺得是頭上的金剛圈，希望可以人性化一點，但要明白在特定的年代和相應的歷史背景，當時是沒有半點鬆懈的餘地。

他又在訪問中透露，有次與李光耀吃晚飯時，李光耀談論很多對經濟和商業的看法。李嘉誠建議他去從商，李光耀就反建議李嘉誠去從政，雙方均哈哈大笑。