中市府勞動安全論壇登場 邀在地優良產業經驗傳承

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台中市政府勞工局重視勞工作業安全，10月2日於福容大飯店舉辦「2023臺中市職場勞動安全及身心健康保護論壇活動」，特別邀請在地優良業者，分享業界實際執行經驗，協助產業間互相交流學習，更藉由與會座談，激發多元災害預防方式，並以聯合國永續發展SDG8中「保護勞工的權益，促進工作環境的安全」以及SDG13對於「應對氣候變化知識和能力的建立」為目標，共同為台中市勞動安全打拼。

勞工局長張大春表示，此次論壇結合台中在地特色，其中水湳國際會展中心為盧市長重要施政目標之外，施工團隊「達欣工程股份有限公司」更以此榮獲勞動部優良工程金安獎；此外，在地知名企業「綠點高新科技股份有限公司」、「台灣美光記憶體股份有限公司」也獲頒推行職業安全衛生優良單位，盼透過經驗傳承，協助台中事業單位打造友善職場環境。

勞工局提到，會中也邀請國內起重機產業龍頭「啟德機械起重工程股份有限公司」，由董事長胡漢龑親自分享吊掛作業危害預防議題，胡董事長不但吊掛工程經驗豐富，更積極響應政府離岸風電政策，投入義務救災與熱心公益，希望藉由此公司「施工安全第一、人員機器安全第一」等精神，提醒事業單位重視安全衛生及勞工身心健康保護措施，防止職業災害發生。

工會作為勞工朋友的後盾，市府全力支持工會發展與活動，整日論壇台中市總工會、臺中市職業總工會、台中市產業總工會、臺中直轄市總工會、台灣勞工大聯盟總工會與各市政顧問皆派代表共襄盛舉，一起為台中勞工朋友加油打氣，共創「富市台中，新好生活」願景。