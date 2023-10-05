華為對麒麟晶片有信心 高通明年恐痛失訂單

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【中時新聞網 盧伯華】華為在新款Mate60 Pro手機使用麒麟9000S晶片，引起外界對其工藝製程進展的高度關注。陸媒認為，無論如何這都是一項非凡的壯舉，且影響甚遠。分析師認為，預計華為2024年將停止採購高通晶片，新機型全面採用自主設計的新麒麟中央處理器。

據《快科技》報導，據日前天風國際證券分析師郭明錤的調查，華為在2022年、2023年分別向高通採購2300-2500萬、4000-4200萬顆手機系統單晶片（SoC）。但是Mate 60 Pro上市後，華為預計從2024年開始將停止採購高通晶片，新機型全面採用自家設計的新麒麟處理器。

報導說，如此一來，高通不僅將完全失去華為訂單，還要面臨非華為的其他中國品牌因華為手機市占率提升而提高出貨衰退的風險。而因華為採用新麒麟處理器，預計2024年高通對中國手機品牌的系統單晶片出貨將較2023年至少減少5000-6000萬顆，而且預期持續逐年減少。

此外，華為停止採購高通晶片，造成高通2024年的3nm需求低於預期，荷蘭光刻機巨頭阿斯麥（ASML）可能會將其極紫外線光刻機（EUV）出貨量預測大幅下調約20-30%。

近日，英國48家集團俱樂部主席斯蒂芬．佩里表示，最近美國簡直像瘋了一樣，想知道華為如何造出新晶片。「我認為這種想法是對現實世界的可悲誤解，你封鎖晶片，只會激勵中國人更快地造出自己的晶片」。

不久前荷蘭光刻機巨頭阿斯麥（ASML）CEO彼得·溫尼克（Peter Wennink）在接受電視訪問時表示，完全孤立中國是沒有希望的。如果我們不分享技術，他們就會自己去研究。

他說，「中國有14億人，而且聰明人很多，他們能想到我們未想到的解決方案。我們是在迫使他們提升創新能力」，溫尼克說，「他們做事更努力、更專注、更快。而我們太自以為是了。」