印度台灣形象展孟買登場 數位化與永續供應鏈為台印度合作添新動能

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外貿協會2023印度台灣形象展5日於孟買開幕， 總計有90家台灣企業參與展出，貿協董事長黃志芳指出，印度政府近期推印度製造、綠色印度、數位印度等政策，印度市場對智慧製造、數位經濟等需求大幅成長，而台灣形象展展出主軸即貼近印度政府政策，在全球供應鏈重組風潮下，數位化與永續議題將成台印度產業合作新動能。

印度馬哈拉施特拉州副州長Mr. Devendra Fadnavis，則肯定印度臺灣形象展徵集臺灣大型、中小企業參展，並促進雙方中小企業媒合，並指馬州技術勞工人口數占全印度的20％，全球十角獸(decacorn，市值百億美元)公司中，印度有5家，總部都設在此地，且全國65％的資料中心(data center)也都設在此地。企盼雙方攜手在印度製造產品，行銷印度國內與擴大供應全球市場。

今年印度台灣形象展亮點不斷，包括中興電工展出最新產品氫能三輪車，透過安全的低壓儲氫技術，過程中僅排放水，符合減碳需求。而企業專館中台塑新智能的磷酸鐵鋰電芯，強調高安全性、強大功率輸出和長壽命，也備受印度買主詢問。

台灣精品館則展示明基電通的教育互動觸控顯示器，期能在印度市場大放異彩，健康醫療館的臺中榮民總醫院入選NewsWeek全球前250名最佳智慧醫院，此次示範電子紙在醫院管理應用和止痛藥物用量分析與決策支援系統，也受到在地買主青睞。

開展前，黃志芳並率領電動車相關企業包括東元電機、成運汽車等，拜會印度汽車製造商Mahindra ＆ Mahindra Ltd，期促成臺灣在資通訊及電動車領域的實力和優勢，與印方電動車產業合作。

臺印度雙邊已發展穩健的夥伴合作關係，雙方在經貿、教育、文化及供應鏈等領域密切交流，雙邊貿易總額在2022年更創下84億美元歷史新高，2023年1至8月亦達55億美元。