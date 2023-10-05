最壞的狀況已過 曜越：下半年邁入穩定成長

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搶占ATX3.0商機有成，曜越（3540）董事長林培熙再推新自行車Wilier Triestina品牌旗艦店，林培熙昨日於旗艦店開幕典禮上表示，最壞的狀況已經過去，今年第三季、第四季將邁入穩定成長，隨著明年ATX 3.0滲透率再提升，曜越ATX 3.0出貨也可望同步提升，也看好自行車代理新業務可望在明年轉虧為盈。

曜越搶先布局ATX3.0商機嚐到甜頭，今年上半年EPS 1.06元，相較於去年上半年的每股淨損0.32元明顯轉虧為盈，連林培熙都表示，最壞的狀況已經過去。

展望下半年，林培熙表示，目前大環境不好，除了美國外，其他都很「slow」，相形之下，美國還算好，仍有旺季可期，在去年基期仍低下，預期今年下半年，不論是第三季或是第四季都可望穩健成長。

搶先攻占 ATX 3.0商機的曜越成功拉升ATX 3.0的占比，林培熙表示，今年電源營收占比近五成，其中ATX 3.0又佔電源的五成，伴隨著愈來愈多廠商投入ATX 3.0市場，預期明年ATX 3.0的滲透率應會再提升。因應未來市場急遽的成長，曜越也做足了準備，擬推出全系列ATX 3.0產品應戰。

由於ATX 3.0的平均銷售單價（ASP）較一般電源高出15％～20％，法人預期對未來毛利率仍會有所挹注。

除了看好ATX 3.0商機將續發酵外，曜越亦鎖定機殼汰換的需求，推出CTE系列，目前各產品別的占比，仍以電源為高，占近五成，其次是機殼＋組裝，占三成，餘下近二成為含散熱、週邊與單車的其他類。

曜越近年努力培植的單車代理業務，林培熙表示，現已在全省通路鋪貨，估今年占比可以達到1％，明年則期待可以達到2％，正式轉虧為盈。